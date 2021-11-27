https://ria.ru/20211127/delo-1761063945.html
На устроившего погоню на МКАД водителя завели уголовное дело
На устроившего погоню на МКАД водителя завели уголовное дело - РИА Новости, 27.11.2021
На устроившего погоню на МКАД водителя завели уголовное дело
Столичные полицейские возбудили уголовное дело против водителя BMW, за которым устроили погоню на МКАД, сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T19:57
2021-11-27T19:57
2021-11-27T21:42
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Столичные полицейские возбудили уголовное дело против водителя BMW, за которым устроили погоню на МКАД, сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.Ранее в экстренных службах столицы рассказали РИА Новости, что за рулем автомобиля, по предварительным данным, был наркокурьер, при задержании от пули загорелся бензобак его машины. Отмечается, что водитель был ранен, его задержали, а на заднем сиденье нашли, предположительно, несколько килограммов синтетического наркотического средства."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 30 УК "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и статьей 228.1 УК "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", — говорится в сообщении.Во время обыска в квартире, которую снимал задержанный, обнаружили девять весов, упаковочный материал и более тысячи пакетов и свертков с веществом, которое направили на экспертизу. Подозреваемого задержали, сейчас он находится в больнице, расследование продолжается.
https://ria.ru/20211126/dtp-1760923308.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, bmw ag, ирина волк, россия
19:57 27.11.2021 (обновлено: 21:42 27.11.2021)
На устроившего погоню на МКАД водителя завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело против устроившего погоню на МКАД водителя BMW
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Столичные полицейские возбудили уголовное дело против водителя BMW
, за которым устроили погоню на МКАД, сообщается на сайте "МВД Медиа"
со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк
.
Ранее в экстренных службах столицы рассказали РИА Новости, что за рулем автомобиля, по предварительным данным, был наркокурьер, при задержании от пули загорелся бензобак его машины. Отмечается, что водитель был ранен, его задержали, а на заднем сиденье нашли, предположительно, несколько килограммов синтетического наркотического средства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 30 УК "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и статьей 228.1 УК "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", — говорится в сообщении.
Во время обыска в квартире, которую снимал задержанный, обнаружили девять весов, упаковочный материал и более тысячи пакетов и свертков с веществом, которое направили на экспертизу.
Подозреваемого задержали, сейчас он находится в больнице, расследование продолжается.