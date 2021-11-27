https://ria.ru/20211127/biznesmeny-1761072709.html

В Мурманскую область приехали работать около 400 бизнесменов из 50 регионов

В Мурманскую область приехали работать около 400 бизнесменов из 50 регионов - РИА Новости, 27.11.2021

В Мурманскую область приехали работать около 400 бизнесменов из 50 регионов

Около 400 предпринимателей из 50 российских регионов перебрались за последние годы в Мурманскую область, где созданы комфортные преференциальные режимы, для... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T21:22

2021-11-27T21:22

2021-11-27T21:22

мурманская область

экономика

мурманская область

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андрей чибис

александр калинин

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МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Около 400 предпринимателей из 50 российских регионов перебрались за последние годы в Мурманскую область, где созданы комфортные преференциальные режимы, для ведения бизнеса, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на пленарном заседании совета регионов общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".Мероприятие завершило двухдневную программу работы совета регионов "Опоры России", проходившего в Мурманской области при поддержке регионального правительства и министерства развития Арктики и экономики. Основной темой дискуссии стали возможности развития бизнеса в Арктической зоне России.Чибис представил участникам заседания доклад "Мурманская область – флагман Российской Арктики". В нём глава региона обрисовал возможности для развития бизнеса, существующие в области, действующие преференционные режимы в рамках ТОР "Столица Арктики", Арктической зоны РФ и региональных льгот для малого и среднего предпринимательства. Создание льготных режимов для работы бизнеса на Севере Чибис назвал главной задачей, которую ставило перед собой правительство Мурманской области."Мы предоставляем "Гектар Арктики", мы даём губернаторский стартап до миллиона рублей. И мы подсчитали – у нас уже около 400 предпринимателей из 50 регионов страны переехали сюда, чтобы здесь развивать бизнес", – рассказал губернатор. Он также отметил, что благодаря новым налоговым режимам крупные компании стали активнее инвестировать в развитие своих производств."Если посмотреть на динамику, у нас по итогам девяти месяцев более чем на 9% растут инвестиции. И эти проценты – к очень большой базе. Режиму АЗРФ только год, а сегодня уже 8 миллиардов рублей проинвестировано в рамках этого режима. В целом три режима – АЗРФ, ТОР "Столица Арктики" и наши льготы для малого бизнеса – создают беспрецедентные, уникальные условия для экономической деятельности", - пояснил глава региона.Кроме того, Чибис рассказал об уже реализуемых и планируемых к реализации на территории Кольского Заполярья инвестпроектах, в том числе проекте по редевелопменту портовой территории "Новый Мурманск", получившем поддержку Минвостокразвития РФ."Фактически… Мурманская область уже выполняет цель, которая поставлена президентом нашей страны, – быть по темпам экономического роста и инвестиций выше среднемирового уровня. Если такая динамика будет и дальше продолжаться, результаты не заставят себя ждать. Четыре с лишним процента в год роста экономики, 9% роста инвестиций – это показатели азиатских "тигров", – подчеркнул президент "Опоры России" Александр Калинин."Климат, который сегодня создан для того, чтобы здесь жить и работать, позволяет рассчитывать на то, что из Мурманской области всё меньше и меньше людей будет уезжать. А всё больше активных людей, в том числе тех, кто хочет создать своё дело, – приезжать… Благодаря активным предпринимателям наши города преображаются, жизнь становится лучше", – подытожил губернатор.

https://ria.ru/20211126/murmansk-1760930166.html

https://ria.ru/20211124/chibis-1760632452.html

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экономика, мурманская область, арктика, андрей чибис, александр калинин, россия