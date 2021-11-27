Аэропорт Минска сообщил об изменениях в графике вывозных рейсов в Ирак
Аэропорт Минска сообщил о переносе одного вывозного рейса Iraqi Airways
© РИА Новости / Павел БедняковБеженцы в международном аэропорту Минска в ожидании вывозных рейсов авиакомпании Iraqi Airways
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Национальный аэропорт "Минск" сообщил об изменениях в графике выполнения вывозных рейсов иракской авиакомпанией Iraqi Airways, время скорректировано, один рейс перенесен.
Ранее национальный аэропорт "Минск" сообщил, что в пятницу-субботу ожидается два гуманитарных рейса Iraqi Airways, которые вывезут в Эрбиль иракских мигрантов из числа тех, кто безуспешно пытался попасть через белорусскую территорию в ЕС. Оба рейса будут выполняться авиакомпанией Iraqi Airways на самолете Boeing 747-400, вывезут около 430 мигрантов. Изначально ожидалось, что первый из этих рейсов будет выполнен вечером пятницы, но фактически он улетел ночью с пятницы на субботу. Второй из заявленных рейсов ожидается в субботу в 23.45 (совпадает с мск). Затем аэропорт сообщил, что еще два вечерних вывозных рейса в Ирак будут выполнены 28 и 29 ноября.
"Двадцать восьмого ноября рейса не будет. 29 ноября прилет в национальный аэропорт "Минск" - в 12.45, вылет в Эрбиль в 13.45", - говорится в сообщении аэропорта в его Тelegram-канале.
При этом сообщается о планах выполнения рейса 30 ноября: прилет борта в национальный аэропорт "Минск" запланирован в 12.45, вылет в Эрбиль - в 13.45. Подчеркивается, что в расписании рейсов возможны изменения.
Таким образом, количество эвакуационных рейсов Iraqi Airways на текущей неделе может достичь четырех, а в целом за ноябрь – семи.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, сейчас может находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.