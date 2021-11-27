12:46 27.11.2021 (обновлено: 12:54 27.11.2021)
В Минске сообщили об увеличении числа вывозных рейсов в Ирак
Аэропорт Минска сообщил об увеличении числа вывозных рейсов Iraqi Airways, добавлен
© РИА Новости / Павел БедняковБеженцы в международном аэропорту Минска в ожидании вывозных рейсов авиакомпании Iraqi Airways, организующей несколько рейсов для возвращения желающих в Ирак
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Национальный аэропорт "Минск" сообщил об увеличении числа вывозных рейсов иракской авиакомпании Iraqi Airways: добавлен еще один рейс на 29 ноября.
Ранее национальный аэропорт "Минск" сообщил, что в пятницу-субботу ожидается два гуманитарных рейса Iraqi Airways, которые вывезут в Эрбиль иракских мигрантов из числа тех, кто безуспешно пытался попасть через белорусскую территорию в ЕС. Оба рейса будут выполняться авиакомпанией Iraqi Airways на самолете Boeing 747-400, каждый вывезет около 430 мигрантов. Изначально ожидалось, что первый из этих рейсов будет выполнен вечером пятницы, но фактически он улетел ночью с пятницы на субботу. Второй из заявленных рейсов ожидается в субботу в 23.45 (совпадает с мск). Между тем утром в субботу в расписании минского аэропорта появился новый рейс иракской авиакомпании в Эрбиль, назначенный на 28 ноября.
"По полученной информации, еще два вывозных рейса в Ирак будут выполнены 28 и 29 ноября авиакомпанией Iraqi Airways", - говорится в сообщении аэропорта в его Telegram-канале.
О рейсе 29 ноября, о котором ранее не сообщалось, там поясняется, что прилет борта в Национальный аэропорт "Минск" ожидается в 20.45 (совпадает с мск), а вылет в Эрбиль - в 21.45. "В расписании рейсов возможны изменения", - подчеркивается в сообщении.
Таким образом, количество эвакуационных рейсов Iraqi Airways на текущей неделе может достичь пяти, а в целом за ноябрь – семи.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, сейчас может находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
25 ноября, 17:51Более тысячи мигрантов пожелали вернуться из Белоруссии в Ирак