https://ria.ru/20211127/astrakhan-1761046382.html
С мемориала на кладбище в Астрахани спилили часть пистолета-пулемета
С мемориала на кладбище в Астрахани спилили часть пистолета-пулемета - РИА Новости, 27.11.2021
С мемориала на кладбище в Астрахани спилили часть пистолета-пулемета
Правоохранители организовали проверку после того, как неизвестные осквернили братскую могилу погибших в Великой Отечественной войне в Астрахани, сообщил РИА... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T16:58
2021-11-27T16:58
2021-11-27T16:59
происшествия
астраханская область
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители организовали проверку после того, как неизвестные осквернили братскую могилу погибших в Великой Отечественной войне в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Астраханской области."Прокуратурой Астраханской области организована проверка информации об осквернении братской могилы погибших в Великой Отечественной войне. Установлено, что отсутствует часть автомата памятника, расположенного на кладбище на улице Софьи Петровской", - сказал собеседник агентства.Как уточняет областное УМВД России, речь идет о мемориале "Пистолет-пулемет ППШ-41" на городском кладбище, с которого "злоумышленником был спилен фрагмент". Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20211127/prokuratura-1761018882.html
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происшествия, астраханская область, астрахань
16:58 27.11.2021 (обновлено: 16:59 27.11.2021)
С мемориала на кладбище в Астрахани спилили часть пистолета-пулемета
С мемориала на братской могиле в Астрахани вандалы спилили часть пистолета-пулемета