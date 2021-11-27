https://ria.ru/20211127/astrakhan-1761046382.html

С мемориала на кладбище в Астрахани спилили часть пистолета-пулемета

С мемориала на кладбище в Астрахани спилили часть пистолета-пулемета - РИА Новости, 27.11.2021

С мемориала на кладбище в Астрахани спилили часть пистолета-пулемета

Правоохранители организовали проверку после того, как неизвестные осквернили братскую могилу погибших в Великой Отечественной войне в Астрахани, сообщил РИА... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T16:58

2021-11-27T16:58

2021-11-27T16:59

происшествия

астраханская область

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители организовали проверку после того, как неизвестные осквернили братскую могилу погибших в Великой Отечественной войне в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Астраханской области."Прокуратурой Астраханской области организована проверка информации об осквернении братской могилы погибших в Великой Отечественной войне. Установлено, что отсутствует часть автомата памятника, расположенного на кладбище на улице Софьи Петровской", - сказал собеседник агентства.Как уточняет областное УМВД России, речь идет о мемориале "Пистолет-пулемет ППШ-41" на городском кладбище, с которого "злоумышленником был спилен фрагмент". Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20211127/prokuratura-1761018882.html

астраханская область

астрахань

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происшествия, астраханская область, астрахань