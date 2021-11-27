https://ria.ru/20211127/antonov-1761084404.html

Антонов назвал подход США к отношениям с Россией односторонним

Антонов назвал подход США к отношениям с Россией односторонним - РИА Новости, 27.11.2021

Антонов назвал подход США к отношениям с Россией односторонним

Подход США к отношениям с РФ односторонний, Вашингтон говорит только на темы, представляющие интерес для США, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T22:03

2021-11-27T22:03

2021-11-27T22:03

сша

вашингтон (город)

анатолий антонов

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подход США к отношениям с РФ односторонний, Вашингтон говорит только на темы, представляющие интерес для США, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Американская администрация не изменила своего негативного отношения к нам. Мы по-прежнему здесь рассматриваемся в качестве противников. С нами пытаются говорить лишь по вопросам , которые представляют интерес для США" - сказал он в эфире "Соловьев Live"."У меня нет полномочий рассказывать о деталях переговоров, которые я только что обозначил, но я думаю вы не удивлены, если я скажу, что везде доминирует только одна тема - это " агрессивная политика" РФ на наших западных рубежах", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211127/peregovory-1761071724.html

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сша, вашингтон (город), анатолий антонов, россия