https://ria.ru/20211126/zhurnalistka-1760965501.html
Журналистку госпитализировали после инцидента с охраной Зеленского
Журналистку госпитализировали после инцидента с охраной Зеленского - РИА Новости, 26.11.2021
Журналистку госпитализировали после инцидента с охраной Зеленского
Пострадавшую после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского журналистку телеканала "Прямой" Анну Дзьобу госпитализировали, сообщило СМИ. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T19:37
2021-11-26T19:37
2021-11-26T20:56
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КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Пострадавшую после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского журналистку телеканала "Прямой" Анну Дзьобу госпитализировали, сообщило СМИ.Пресс-марафон с участием украинского лидера, посвященный истечению половины его президентского срока, прошел в пятницу.Сотрудница телеканала заявила, что представители Управления госохраны (УГО) после завершения мероприятия толкнули ее на капот автомобиля из кортежа президента, после чего повалили на землю."Анну Дзьобу, нашу журналистку, только что мне сообщили, госпитализировали. Мы видели, что ее глаза полны слез. Даже нас, журналистов, циничных людей, мало что может удивить, но, на самом деле, атака, которая произошла со стороны вашей охраны, —когда человек попал под колеса, потому что его толкнули ради того, чтоб президент свободно покинул этот пресс-марафон не на велосипеде, как мы видим, а на бронированном автомобиле, в окружении своей охраны, — это просто позор", — сказала ведущая в эфире "Прямого".Она не сообщила подробностей о состоянии коллеги.
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в мире, украина, владимир зеленский, авто
19:37 26.11.2021 (обновлено: 20:56 26.11.2021)
Журналистку госпитализировали после инцидента с охраной Зеленского
Пострадавшую из-за охраны Зеленского журналистку Дзьобу госпитализировали
КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости.
Пострадавшую после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского
журналистку телеканала
"Прямой" Анну Дзьобу госпитализировали, сообщило СМИ.
Пресс-марафон с участием украинского лидера, посвященный истечению половины его президентского срока, прошел в пятницу.
Сотрудница телеканала заявила, что представители Управления госохраны (УГО) после завершения мероприятия толкнули ее на капот автомобиля из кортежа президента, после чего повалили на землю.
"Анну Дзьобу, нашу журналистку, только что мне сообщили, госпитализировали. Мы видели, что ее глаза полны слез. Даже нас, журналистов, циничных людей, мало что может удивить, но, на самом деле, атака, которая произошла со стороны вашей охраны, —когда человек попал под колеса, потому что его толкнули ради того, чтоб президент свободно покинул этот пресс-марафон не на велосипеде, как мы видим, а на бронированном автомобиле, в окружении своей охраны, — это просто позор", — сказала ведущая в эфире "Прямого".
Она не сообщила подробностей о состоянии коллеги.