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Журналистка "Прямого" заявила, что госохрана затолкала ее на капот машины
Журналистка "Прямого" заявила, что госохрана затолкала ее на капот машины - РИА Новости, 27.11.2021
Журналистка "Прямого" заявила, что госохрана затолкала ее на капот машины
Журналистка украинского канала "Прямой" Анна Дзьоба заявила, что представители Управления госохраны (УГО) толкнули ее на капот автомобиля из кортежа президента... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-26T18:54
2021-11-26T18:54
2021-11-27T02:59
авто
в мире
владимир зеленский
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Журналистка украинского канала "Прямой" Анна Дзьоба заявила, что представители Управления госохраны (УГО) толкнули ее на капот автомобиля из кортежа президента Украины Владимира Зеленского, после чего повалили ее на землю.Пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный достижению половины его президентского срока, прошел в пятницу. К участию пригласили журналистов 30-ти ведущих украинских и международных СМИ. Журналистов телеканала "Прямой" не пригласили на пресс-конференцию.Журналистка показала следы крови на куртке, добавив, что в данный момент ждет скорую помощь."Та информация, которая распространяется, что меня сбила машина, это неправда, меня просто повалили на машину. С этой машины меня столкнули и в результате я получила травму с учетом того, что это не был легкий толчок", - добавила она.
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18:54 26.11.2021 (обновлено: 02:59 27.11.2021)
Журналистка "Прямого" заявила, что госохрана затолкала ее на капот машины
Журналистка "Прямого" Дзьоба заявила, что охрана Зеленского затолкала ее на капот машины
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости.
Журналистка украинского канала "Прямой" Анна Дзьоба заявила, что представители Управления госохраны (УГО) толкнули ее на капот автомобиля из кортежа президента Украины Владимира Зеленского
, после чего повалили ее на землю.
Пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный достижению половины его президентского срока, прошел в пятницу. К участию пригласили журналистов 30-ти ведущих украинских и международных СМИ. Журналистов телеканала "Прямой" не пригласили на пресс-конференцию.
"(Мы - ред.) стояли вдоль этой линии, а за нашей спиной стоял автомобиль легковой, в который потом, как я понимаю, сел Владимир Зеленский. Сказать 100%, что был ли это Владимир Зеленский, к сожалению, я не могу, с учетом того, что когда он проходил, без предупреждения угошники (представители Управления госохраны – ред.) начали блокировать журналистов. И так получилось, что в моем случае мне просто идти было некуда, и меня представители УГО затолкали на капот автомобиля, после чего с капота авто меня повалили на землю, и коллеги уже оттаскивали меня из-под ног", - заявила она в эфире телеканала.
Журналистка показала следы крови на куртке, добавив, что в данный момент ждет скорую помощь.
"Та информация, которая распространяется, что меня сбила машина, это неправда, меня просто повалили на машину. С этой машины меня столкнули и в результате я получила травму с учетом того, что это не был легкий толчок", - добавила она.