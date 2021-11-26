https://ria.ru/20211126/zhurnalistka-1760956207.html

Журналистка "Прямого" заявила, что госохрана затолкала ее на капот машины

Журналистка "Прямого" заявила, что госохрана затолкала ее на капот машины - РИА Новости, 27.11.2021

Журналистка "Прямого" заявила, что госохрана затолкала ее на капот машины

Журналистка украинского канала "Прямой" Анна Дзьоба заявила, что представители Управления госохраны (УГО) толкнули ее на капот автомобиля из кортежа президента... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-26T18:54

2021-11-26T18:54

2021-11-27T02:59

авто

в мире

владимир зеленский

украина

киев

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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Журналистка украинского канала "Прямой" Анна Дзьоба заявила, что представители Управления госохраны (УГО) толкнули ее на капот автомобиля из кортежа президента Украины Владимира Зеленского, после чего повалили ее на землю.Пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный достижению половины его президентского срока, прошел в пятницу. К участию пригласили журналистов 30-ти ведущих украинских и международных СМИ. Журналистов телеканала "Прямой" не пригласили на пресс-конференцию.Журналистка показала следы крови на куртке, добавив, что в данный момент ждет скорую помощь."Та информация, которая распространяется, что меня сбила машина, это неправда, меня просто повалили на машину. С этой машины меня столкнули и в результате я получила травму с учетом того, что это не был легкий толчок", - добавила она.

украина

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авто, в мире, владимир зеленский, украина, киев