https://ria.ru/20211126/zhurnalistka-1760955460.html

Журналистку "Прямого" Дзьобу сбила с ног охрана Зеленского, сообщили СМИ

Журналистку "Прямого" Дзьобу сбила с ног охрана Зеленского, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2021

Журналистку "Прямого" Дзьобу сбила с ног охрана Зеленского, сообщили СМИ

Журналистку телеканала "Прямой" в Киеве сбила с ног охрана президента Украины Владимира Зеленского, а не его кортеж, у нее ушиб руки и кровь, уточнило издание... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-26T18:51

2021-11-26T18:51

2021-11-27T02:59

киев

в мире

владимир зеленский

авто

украина

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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Журналистку телеканала "Прямой" в Киеве сбила с ног охрана президента Украины Владимира Зеленского, а не его кортеж, у нее ушиб руки и кровь, уточнило издание "Вести".Ранее издание "Вести" сообщило, что кортеж Зеленского, выезжая с места проведения его пресс-конференции в Киеве, сбил журналистку телеканала "Прямой"."Охрана президента сбила с ног журналистку "Прямого". У Анны Дзьобы ушиб руки и кровь, на место вызвали медиков", - говорится в сообщении издания в Telegram.Также издание извинилось за дезинформацию.В пятницу Зеленский провел пресс-конференцию в Киеве, она длилась 5,5 часа.

киев

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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