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Журналистку "Прямого" Дзьобу сбила с ног охрана Зеленского, сообщили СМИ
Журналистку "Прямого" Дзьобу сбила с ног охрана Зеленского, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2021
Журналистку "Прямого" Дзьобу сбила с ног охрана Зеленского, сообщили СМИ
Журналистку телеканала "Прямой" в Киеве сбила с ног охрана президента Украины Владимира Зеленского, а не его кортеж, у нее ушиб руки и кровь, уточнило издание... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-26T18:51
2021-11-26T18:51
2021-11-27T02:59
киев
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владимир зеленский
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украина
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Журналистку телеканала "Прямой" в Киеве сбила с ног охрана президента Украины Владимира Зеленского, а не его кортеж, у нее ушиб руки и кровь, уточнило издание "Вести".Ранее издание "Вести" сообщило, что кортеж Зеленского, выезжая с места проведения его пресс-конференции в Киеве, сбил журналистку телеканала "Прямой"."Охрана президента сбила с ног журналистку "Прямого". У Анны Дзьобы ушиб руки и кровь, на место вызвали медиков", - говорится в сообщении издания в Telegram.Также издание извинилось за дезинформацию.В пятницу Зеленский провел пресс-конференцию в Киеве, она длилась 5,5 часа.
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киев, в мире, владимир зеленский, авто, украина
18:51 26.11.2021 (обновлено: 02:59 27.11.2021)
Журналистку "Прямого" Дзьобу сбила с ног охрана Зеленского, сообщили СМИ
Издание "Вести": журналистку "Прямого" Дзьобу сбила с ног охрана Зеленского, а не кортеж