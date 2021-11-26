https://ria.ru/20211126/zhirinovskiy-1760939119.html
Жириновский дал совет, как набирать сотрудников ФСИН
Жириновский дал совет, как набирать сотрудников ФСИН - РИА Новости, 26.11.2021
Жириновский дал совет, как набирать сотрудников ФСИН
Ситуацию с пытками и злоупотреблениями во ФСИН исправит только приход новых людей в систему, сотрудников нужно набирать по общему конкурсу, считает лидер ЛДПР... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:49
2021-11-26T17:49
2021-11-26T17:49
владимир жириновский
лдпр
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
александр калашников
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750926758_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_e84ed473bb09168e534f3803331d1480.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ситуацию с пытками и злоупотреблениями во ФСИН исправит только приход новых людей в систему, сотрудников нужно набирать по общему конкурсу, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.В четверг президент России уволил директора ФСИН Александра Калашникова, назначив на этот пост замглавы МВД РФ генерал-полковника полиции Аркадия Гостева.Парламентарий подчеркнул, что ситуация может измениться, когда в систему будут набирать по общему конкурсу, "тех, кто сам хочет идти работать во ФСИН".
https://ria.ru/20211125/zhirinovskiy-1760734759.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750926758_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_e0ecc52fbc2105980b3dfbdd23d8fc67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир жириновский, лдпр, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), александр калашников, россия
Жириновский дал совет, как набирать сотрудников ФСИН
Лидер ЛДПР Жириновский: сотрудников ФСИН надо набирать по общему конкурсу