https://ria.ru/20211126/zhirinovskiy-1760939119.html

Жириновский дал совет, как набирать сотрудников ФСИН

Жириновский дал совет, как набирать сотрудников ФСИН - РИА Новости, 26.11.2021

Жириновский дал совет, как набирать сотрудников ФСИН

Ситуацию с пытками и злоупотреблениями во ФСИН исправит только приход новых людей в систему, сотрудников нужно набирать по общему конкурсу, считает лидер ЛДПР... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:49

2021-11-26T17:49

2021-11-26T17:49

владимир жириновский

лдпр

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

александр калашников

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ситуацию с пытками и злоупотреблениями во ФСИН исправит только приход новых людей в систему, сотрудников нужно набирать по общему конкурсу, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.В четверг президент России уволил директора ФСИН Александра Калашникова, назначив на этот пост замглавы МВД РФ генерал-полковника полиции Аркадия Гостева.Парламентарий подчеркнул, что ситуация может измениться, когда в систему будут набирать по общему конкурсу, "тех, кто сам хочет идти работать во ФСИН".

https://ria.ru/20211125/zhirinovskiy-1760734759.html

россия

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2021

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владимир жириновский, лдпр, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), александр калашников, россия