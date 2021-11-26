https://ria.ru/20211126/zemlya-1760966546.html

Многодетным семьям в МО облегчили процедуру выдачи земли

Многодетным семьям в МО облегчили процедуру выдачи земли - РИА Новости, 26.11.2021

Многодетным семьям в МО облегчили процедуру выдачи земли

Мособлдума приняла законопроект, согласно которому многодетным семьям из Московской области смогут выдавать бесплатные земли, предназначенные для подсобных... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:42

2021-11-26T19:42

2021-11-26T19:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760963038_0:111:3175:1897_1920x0_80_0_0_a10592367acefc25edea2b9982a011ca.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мособлдума приняла законопроект, согласно которому многодетным семьям из Московской области смогут выдавать бесплатные земли, предназначенные для подсобных хозяйств. Об этом сообщил телеканал "360".Сейчас для многодетных семей подбирают участки, предназначенные для постройки дома или садоводства. Новый закон позволит выдавать семьям участки для подсобного хозяйства, на которых они также смогут построить дом.Кроме того, если семья уже арендует участок, благодаря новому закону она сможет без очереди оформить его в долевую собственность на всех членов семьи.Законопроект был внесен в думу министром имущественных отношений Московской области Натальей Адигамовой.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), московская областная дума