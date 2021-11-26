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Многодетным семьям в МО облегчили процедуру выдачи земли
Многодетным семьям в МО облегчили процедуру выдачи земли - РИА Новости, 26.11.2021
Многодетным семьям в МО облегчили процедуру выдачи земли
Мособлдума приняла законопроект, согласно которому многодетным семьям из Московской области смогут выдавать бесплатные земли, предназначенные для подсобных... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T19:42
2021-11-26T19:42
2021-11-26T19:42
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мособлдума приняла законопроект, согласно которому многодетным семьям из Московской области смогут выдавать бесплатные земли, предназначенные для подсобных хозяйств. Об этом сообщил телеканал "360".Сейчас для многодетных семей подбирают участки, предназначенные для постройки дома или садоводства. Новый закон позволит выдавать семьям участки для подсобного хозяйства, на которых они также смогут построить дом.Кроме того, если семья уже арендует участок, благодаря новому закону она сможет без очереди оформить его в долевую собственность на всех членов семьи.Законопроект был внесен в думу министром имущественных отношений Московской области Натальей Адигамовой.
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московская область (подмосковье), московская областная дума