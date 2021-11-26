https://ria.ru/20211126/zemletryasenie-1760812623.html

В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0

В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 26.11.2021

В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Мьянмы недалеко от границы с Индией, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T03:21

2021-11-26T03:21

2021-11-26T03:21

в мире

землетрясение

индия

мьянма

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Мьянмы недалеко от границы с Индией, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По данным ESMC, подземные толчки были зафиксированы в 23.45 четверга по времени UTC (02.45 пятницы мск), очаг залегал на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения располагался в десяти километрах к северо-западу от города Хакха.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20211115/zemletryasenie-1759051407.html

индия

мьянма

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в мире, землетрясение, индия, мьянма, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)