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В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 26.11.2021
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Мьянмы недалеко от границы с Индией, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T03:21
2021-11-26T03:21
2021-11-26T03:21
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индия
мьянма
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Мьянмы недалеко от границы с Индией, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По данным ESMC, подземные толчки были зафиксированы в 23.45 четверга по времени UTC (02.45 пятницы мск), очаг залегал на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения располагался в десяти километрах к северо-западу от города Хакха.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20211115/zemletryasenie-1759051407.html
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в мире, землетрясение, индия, мьянма, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
На западе Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 6,0