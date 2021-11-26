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В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 26.11.2021
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Мьянмы недалеко от границы с Индией, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T03:21
2021-11-26T03:21
в мире
землетрясение
индия
мьянма
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Мьянмы недалеко от границы с Индией, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По данным ESMC, подземные толчки были зафиксированы в 23.45 четверга по времени UTC (02.45 пятницы мск), очаг залегал на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения располагался в десяти километрах к северо-западу от города Хакха.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, землетрясение, индия, мьянма, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
03:21 26.11.2021
 
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0

На западе Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 6,0

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Мьянмы недалеко от границы с Индией, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным ESMC, подземные толчки были зафиксированы в 23.45 четверга по времени UTC (02.45 пятницы мск), очаг залегал на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения располагался в десяти километрах к северо-западу от города Хакха.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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В миреЗемлетрясениеИндияМьянмаЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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