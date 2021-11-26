https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760987920.html
В Раде увидели пропасть между действиями Зеленского и интересами людей
В Раде увидели пропасть между действиями Зеленского и интересами людей - РИА Новости, 26.11.2021
В Раде увидели пропасть между действиями Зеленского и интересами людей
Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" после пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского заявила, что видит пропасть между действиями власти и... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T22:37
2021-11-26T22:37
2021-11-26T22:37
в мире
украина
владимир зеленский
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" после пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского заявила, что видит пропасть между действиями власти и интересами людей, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы."В. Зеленский провел пресс-марафон, после которого стало ясно, почему власть теряет доверие людей. Граждане хотели услышать от президента внятные ответы на то, как будет преодолен энергетический кризис, побеждена инфляция, когда в Украину вернется мир. Вместо этого страна увидела политический балаган, построенный на угрозах, давлении и манипуляциях", - говорится в тексте.В политсиле считают, что глава государства демонстрировал полное удовлетворение своими решениями и действиями его команды, "его настроения не портит ни рост цен и тарифов, ни веерные отключения электроэнергии, ни рекордная безработица и нищета людей", его вполне устраивает ситуация, когда внешние кредиторы диктуют правительству, какие "реформы" проводить и какие тарифы устанавливать.В партии считают, что единственное, что действительно волнует президента и его команду - как удержаться у власти. Все, кто не разделяет этого желания, объявляются врагами, Зеленский дал понять, "что и дальше будет, вопреки Конституции, расправляться со своими оппонентами с помощью карманного СНБО, давить на суды и уничтожать свободу слова", уверены в партии."Оппозиционная платформа - за жизнь" констатирует наличие глубокой пропасти между действиями власти и интересами украинского народа. Некомпетентность, безответственность, самодурство Зе-команды не оставляют надежды на исправление ситуации в стране. Нынешняя власть не будет решать проблемы людей, которых не видит, и исправлять свои ошибки, которые не признает… Единственным путем к этому являются только выборы, на которых украинский народ даст справедливую оценку "талантам" Зе-команды", - говорится в заявлении.Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, посвященная достижению половины его президентского срока, длилась почти пять с половиной часов, она началась пятницу в 13.00 мск и закончилась около 18.30 мск. К участию в пресс-марафоне пригласили журналистов тридцати ведущих украинских и международных СМИ.
https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760918508.html
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в мире, украина, владимир зеленский, оппозиционная платформа - за жизнь
В Раде увидели пропасть между действиями Зеленского и интересами людей
"Оппозиционная платформа" увидела пропасть между действиями Зеленского и интересами людей
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости.
Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь
" после пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского
заявила, что видит пропасть между действиями власти и интересами людей, соответствующее заявление опубликовано на сайте
политсилы.
"В. Зеленский провел пресс-марафон, после которого стало ясно, почему власть теряет доверие людей. Граждане хотели услышать от президента внятные ответы на то, как будет преодолен энергетический кризис, побеждена инфляция, когда в Украину
вернется мир. Вместо этого страна увидела политический балаган, построенный на угрозах, давлении и манипуляциях", - говорится в тексте.
В политсиле считают, что глава государства демонстрировал полное удовлетворение своими решениями и действиями его команды, "его настроения не портит ни рост цен и тарифов, ни веерные отключения электроэнергии, ни рекордная безработица и нищета людей", его вполне устраивает ситуация, когда внешние кредиторы диктуют правительству, какие "реформы" проводить и какие тарифы устанавливать.
В партии считают, что единственное, что действительно волнует президента и его команду - как удержаться у власти. Все, кто не разделяет этого желания, объявляются врагами, Зеленский дал понять, "что и дальше будет, вопреки Конституции, расправляться со своими оппонентами с помощью карманного СНБО, давить на суды и уничтожать свободу слова", уверены в партии.
"Оппозиционная платформа - за жизнь" констатирует наличие глубокой пропасти между действиями власти и интересами украинского народа. Некомпетентность, безответственность, самодурство Зе-команды не оставляют надежды на исправление ситуации в стране. Нынешняя власть не будет решать проблемы людей, которых не видит, и исправлять свои ошибки, которые не признает… Единственным путем к этому являются только выборы, на которых украинский народ даст справедливую оценку "талантам" Зе-команды", - говорится в заявлении.
Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, посвященная достижению половины его президентского срока, длилась почти пять с половиной часов, она началась пятницу в 13.00 мск и закончилась около 18.30 мск. К участию в пресс-марафоне пригласили журналистов тридцати ведущих украинских и международных СМИ.