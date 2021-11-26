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Украинские эксперты рассказали, почему Зеленский молчит о втором сроке
Украинские эксперты рассказали, почему Зеленский молчит о втором сроке - РИА Новости, 26.11.2021
Украинские эксперты рассказали, почему Зеленский молчит о втором сроке
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что у президента Украины Владимира Зеленского есть желание баллотироваться на второй срок, но решение будет приниматься РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T20:41
2021-11-26T20:41
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
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КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что у президента Украины Владимира Зеленского есть желание баллотироваться на второй срок, но решение будет приниматься позже, исходя из политической конъюнктуры и шансов на победу.Зеленский в пятницу заявил, что пока не принял решение о втором президентском сроке."Пока не стало ничего яснее относительно второго срока Зеленского. Я вижу, что желание есть, но, как говорится, и хочется, и колется. Собственно, Зеленский понимает всю проблематичность нынешней ситуации. Но шансы переизбраться у него, хоть и тающие, но остаются. Но, очевидно, решение пока не принято. Если он сумеет пройти зиму без больших потерь, то тогда можно будет всерьёз рассуждать. Момент, когда можно было провести досрочные президентские выборы, и пойти на полтора срока, очевидно, упущен этой осенью. Этот вариант не актуален. Кроме того, Запад четко дал сигнал, что не приемлет вариант второго срока Зеленского", - сказал руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев РИА Новости в пятницу.Подобной точки зрения придерживается директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник."Понятно, что сказать, что я принял решение идти на второй срок сегодня, а потом попасть в ситуацию, когда рейтинг в конце окажется пять процентов – это означает пережить унижение. То есть пока он второй срок анонсировать не будет, тем более, что это бы означало формальное начало избирательной кампании, что президент готовится к досрочным президентским выборам. С другой стороны, сказать, что не планирует баллотироваться – это означает терять власть уже сегодня, так как элиты начнут искать нового президента. Думаю, что сам Зеленский хотел бы пойти на второй срок, но решение будет приниматься исходя из политической конъюнктуры и шансов победить", - сказал Бортник.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760918508.html
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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко
20:41 26.11.2021
 
Украинские эксперты рассказали, почему Зеленский молчит о втором сроке

Украинские эксперты: Зеленский хочет баллотироваться на второй срок, решение примет позже

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что у президента Украины Владимира Зеленского есть желание баллотироваться на второй срок, но решение будет приниматься позже, исходя из политической конъюнктуры и шансов на победу.
Зеленский в пятницу заявил, что пока не принял решение о втором президентском сроке.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
Вчера, 16:36
Журналист обвинил Зеленского во лжи на пресс-конференции
"Пока не стало ничего яснее относительно второго срока Зеленского. Я вижу, что желание есть, но, как говорится, и хочется, и колется. Собственно, Зеленский понимает всю проблематичность нынешней ситуации. Но шансы переизбраться у него, хоть и тающие, но остаются. Но, очевидно, решение пока не принято. Если он сумеет пройти зиму без больших потерь, то тогда можно будет всерьёз рассуждать. Момент, когда можно было провести досрочные президентские выборы, и пойти на полтора срока, очевидно, упущен этой осенью. Этот вариант не актуален. Кроме того, Запад четко дал сигнал, что не приемлет вариант второго срока Зеленского", - сказал руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев РИА Новости в пятницу.
Подобной точки зрения придерживается директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
"Понятно, что сказать, что я принял решение идти на второй срок сегодня, а потом попасть в ситуацию, когда рейтинг в конце окажется пять процентов – это означает пережить унижение. То есть пока он второй срок анонсировать не будет, тем более, что это бы означало формальное начало избирательной кампании, что президент готовится к досрочным президентским выборам. С другой стороны, сказать, что не планирует баллотироваться – это означает терять власть уже сегодня, так как элиты начнут искать нового президента. Думаю, что сам Зеленский хотел бы пойти на второй срок, но решение будет приниматься исходя из политической конъюнктуры и шансов победить", - сказал Бортник.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
Вчера, 14:09
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