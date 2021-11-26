https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760912325.html

Зеленский рассказал, какого обещания ждет от Путина

Зеленский рассказал, какого обещания ждет от Путина - РИА Новости, 26.11.2021

Зеленский рассказал, какого обещания ждет от Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин должен публично сказать, что Россия не готовит "полномасштабное наступление" на... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:10

2021-11-26T16:10

2021-11-26T16:16

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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин должен публично сказать, что Россия не готовит "полномасштабное наступление" на Украину, сейчас этот сигнал был бы важен.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины"."Если они не думают об эскалации, то мне кажется, когда я говорю, что мы точно никуда не наступаем, мы защищаем свою страну, то россияне и президент РФ тоже должен, мне кажется, публично сказать, что мы не планируем. Или по крайней мере публично, или мы готовы к разговору, мы не раз говорили - не хотите встреч, давайте говорить по телефону. Давайте скажем публично, что РФ не готовит полномасштабного вторжения в Украину. Этот сигнал сейчас бы был важным", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу, посвященной экватору его каденции.Прогнозы со стороны Киева относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям, звучат с 2014 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211126/operatsiya-1760892996.html

https://ria.ru/20211125/zakhrova-1760718206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, владимир путин, владимир зеленский, министерство обороны украины, россия