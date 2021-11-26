https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760907104.html

Зеленский оценил свою работу на посту президента Украины

Зеленский оценил свою работу на посту президента Украины - РИА Новости, 26.11.2021

Зеленский оценил свою работу на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доволен результатами, которых он достиг на посту главы государства, но подчеркнул, что сделано еще не все. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:52

2021-11-26T15:52

2021-11-26T16:19

в мире

украина

владимир зеленский

петр порошенко

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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доволен результатами, которых он достиг на посту главы государства, но подчеркнул, что сделано еще не все.По его словам, он доволен проведенными земельной и инфраструктурной реформами, цифровизацией страны и борьбой с коррупцией.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.

https://ria.ru/20211126/perevorot-1760889665.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко