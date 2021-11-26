https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760878961.html

Зеленский назвал своего главного союзника

Зеленский назвал своего главного союзника - РИА Новости, 26.11.2021

Зеленский назвал своего главного союзника

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на него оказывается медиа-атака со стороны СМИ, подконтрольных бизнесмену Ринату Ахметову. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:09

2021-11-26T14:09

2021-11-26T14:09

в мире

украина

ринат ахметов

владимир зеленский

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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на него оказывается медиа-атака со стороны СМИ, подконтрольных бизнесмену Ринату Ахметову.Ранее Зеленский заявил, что получил информацию, что 1 декабря на Украине ожидается государственный переворот, к которому в том числе причастен Ахметов. При этом он считает, что Ахметова втягивают в это."У меня нет медиа-ресурса, чтобы воевать. Я считаю, что это называется медиа-атака. У меня нет медиа-союзников, я считаю, что мой главный союзник – народ Украины… А то, что я борюсь с тем, что кто-то владеет 20% ВВП страны и говорю, да владейте хоть 30, но, пожалуйста, оставьте в покое депутатов, вы не должны иметь давление на политику, и информационную войну, показывайте правду. Я считаю, что это правильно", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу, посвященной экватору его каденции.Ранее украинская пропрезидентская партия "Слуга народа" сообщила, что приняла решение игнорировать телеканалы "Украина 24" и "Украина" и считает, что их владелец превращает каналы в "громкоговоритель для шантажа государства и общества".

https://ria.ru/20211126/ukraina-1760872053.html

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в мире, украина, ринат ахметов, владимир зеленский