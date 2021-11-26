Захарова отметила деталь на пресс-конференции Зеленского
Захарова назвала чудовищным отказ Зеленского считать попавших под санкции Киева людьми
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищным то, что президент Украины Владимир Зеленский не считает людьми тех, против кого в стране ввели санкции.
Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос о том, насколько обоснованы санкции СНБО против людей, которые под них подпадают, заявил, что это "особи", а не люди.
"Вот попробуйте теперь сказать, что имя ему не "киевский режим". И ведь Европа все это уже проходила: недолюди, особи, каратели для улучшения породы. Чудовищно", - прокомментировала Захарова в Telegram-канале высказывания Зеленского.
Ранее Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. Также СНБО на заседании 15 апреля принял решение о применении персональных санкций против украинских граждан за контрабанду.