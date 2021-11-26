https://ria.ru/20211126/zakharova-1760988926.html

Захарова отметила деталь на пресс-конференции Зеленского

Захарова отметила деталь на пресс-конференции Зеленского - РИА Новости, 26.11.2021

Захарова отметила деталь на пресс-конференции Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищным то, что президент Украины Владимир Зеленский не считает людьми тех, против кого в стране... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T22:44

2021-11-26T22:44

2021-11-26T22:44

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищным то, что президент Украины Владимир Зеленский не считает людьми тех, против кого в стране ввели санкции.Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос о том, насколько обоснованы санкции СНБО против людей, которые под них подпадают, заявил, что это "особи", а не люди."Вот попробуйте теперь сказать, что имя ему не "киевский режим". И ведь Европа все это уже проходила: недолюди, особи, каратели для улучшения породы. Чудовищно", - прокомментировала Захарова в Telegram-канале высказывания Зеленского.Ранее Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. Также СНБО на заседании 15 апреля принял решение о применении персональных санкций против украинских граждан за контрабанду.

https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760918508.html

https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760912325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь