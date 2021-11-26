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Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211126/yugra-1760820429.html
В небольшом поселении Югры открылась молодежная резиденция
В небольшом поселении Югры открылась молодежная резиденция - РИА Новости, 26.11.2021
В небольшом поселении Югры открылась молодежная резиденция
Молодежная резиденция с комплектами виртуальной реальности и оборудованием для игры в лазертаг открылась в поселении Русскинская Сургутского района... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:59
2021-11-26T09:41
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Молодежная резиденция с комплектами виртуальной реальности и оборудованием для игры в лазертаг открылась в поселении Русскинская Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба райадминистрации.По его словам, в планах властей построить центр, который бы объединил молодежную резиденцию, крытый хоккейный корт и универсальный спортивный зал. Трубецкой отметил, что ранее была открыта молодежная резиденция в поселке Высокий Мыс, в ближайшие два года планируется охватить еще семь поселений, где также появятся специализированные помещения для молодежи с самым современным оборудованием.Как добавила заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина, молодежные центры служат сохранению молодого потенциала, а также формированию современных коммуникативных и предпрофессиональных навыков."Уникальность этих центров состоит в том, что они направлены на организацию диалогово-досуговых площадок для молодежи с 14 до 35 лет. В каждом из них по стандарту, который нами же и придуман, идет оснащение. Если говорить о молодежном центре в сельском поселении Русскинская, то уникальным отличием будет сосредоточение работы на военно-патриотическом воспитании подростков и молодежи. Это связано прежде всего с тем, что у нас в районе 29 патриотических объединений и клубов, три из них, самых мощных и эффективных, которые занимают лидирующие позиции в округе и в России, находятся в Русскинской", - подчеркнула она.Замглавы района добавила, что подготовка молодежного центра в Русскинской обошлась в более чем 10 миллионов рублей, около шести из которых из местного бюджета были потрачены на оборудование и дизайн, остальную часть на ремонт помещения предоставили недропользователи. Сам центр оснащен медиа-оборудованием, комплектами виртуальной реальности, приставками, квадрокоптерами, оборудованием для игры в лазертаг и пейнтбол. Стандарт оснащения резиденции разработали специалисты службы молодежной политики администрации Сургутского района.
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РИА Новости
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96
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общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, социальный навигатор
08:59 26.11.2021 (обновлено: 09:41 26.11.2021)
 
В небольшом поселении Югры открылась молодежная резиденция

Молодежная резиденция открылась в небольшом поселении Сургутского района Югры

© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
 Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Молодежная резиденция с комплектами виртуальной реальности и оборудованием для игры в лазертаг открылась в поселении Русскинская Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба райадминистрации.
"Молодежная резиденция – лишь первый этап. Отремонтировано помещение бывшего магазина и оснащено оборудованием. В 2023 году должен появиться специализированный молодежный центр, красивое, современное здание на 350 квадратных метров. Там будет еще круче. На эти цели из бюджета Сургутского района выделим 40 миллионов рублей", - сказал на открытии глава района Андрей Трубецкой.
По его словам, в планах властей построить центр, который бы объединил молодежную резиденцию, крытый хоккейный корт и универсальный спортивный зал. Трубецкой отметил, что ранее была открыта молодежная резиденция в поселке Высокий Мыс, в ближайшие два года планируется охватить еще семь поселений, где также появятся специализированные помещения для молодежи с самым современным оборудованием.
Как добавила заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина, молодежные центры служат сохранению молодого потенциала, а также формированию современных коммуникативных и предпрофессиональных навыков.
"Уникальность этих центров состоит в том, что они направлены на организацию диалогово-досуговых площадок для молодежи с 14 до 35 лет. В каждом из них по стандарту, который нами же и придуман, идет оснащение. Если говорить о молодежном центре в сельском поселении Русскинская, то уникальным отличием будет сосредоточение работы на военно-патриотическом воспитании подростков и молодежи. Это связано прежде всего с тем, что у нас в районе 29 патриотических объединений и клубов, три из них, самых мощных и эффективных, которые занимают лидирующие позиции в округе и в России, находятся в Русскинской", - подчеркнула она.
Замглавы района добавила, что подготовка молодежного центра в Русскинской обошлась в более чем 10 миллионов рублей, около шести из которых из местного бюджета были потрачены на оборудование и дизайн, остальную часть на ремонт помещения предоставили недропользователи. Сам центр оснащен медиа-оборудованием, комплектами виртуальной реальности, приставками, квадрокоптерами, оборудованием для игры в лазертаг и пейнтбол. Стандарт оснащения резиденции разработали специалисты службы молодежной политики администрации Сургутского района.
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