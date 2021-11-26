https://ria.ru/20211126/vystavka-1760571980.html

В Серпухове открылась выставка работ голландских мастеров XVII века

В Серпухове открылась выставка работ голландских мастеров XVII века - РИА Новости, 26.11.2021

В Серпухове открылась выставка работ голландских мастеров XVII века

В Подмосковье, в "Серпуховском историко-художественном музее", открылась выставка "Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:54

2021-11-26T11:54

2021-11-26T12:14

культура

московская область (подмосковье)

новости культуры

искусство

серпухов

нидерланды

москва

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760588447_0:230:1409:1023_1920x0_80_0_0_8face622baaff8e0faab4eb7b5769742.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Подмосковье, в "Серпуховском историко-художественном музее", открылась выставка "Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России", сообщили организаторы. В экспозицию вошло 80 произведений голландских мастеров, предоставленных одиннадцатью музеями и четырьмя частными собраниями — из разных городов нашей страны: Москвы, Краснодара, Курска, Ульяновска и других. Все шедевры разместили в девяти залах. В каждом раскрывают основные художественные жанры, которые систематизировали голландские художники того времени: натюрморт, портрет, морской и национальный пейзажи, батальный жанр, жизнь и быт города, историческая живопись (Школа Рембрандта). Например, раздел натюрмортов представлен работами Яна (Жан-Жак) Баумана и Давида Корнелиса де Хема, а морской и национальные пейзажи отражены в произведениях Беньямина Герритса Кейпа и Питера Мюлира.Куратором проекта стал Вадим Садков — доктор искусствоведения, заведующий Отделом искусства Старых мастеров в ГМИИ имени Пушкина.Совместная работа с посольством Нидерландов позволила организовать в пространстве музея мультимедийно-интерактивную программу, которая позволяет еще лучше прочувствовать все многообразие страны. Посетители смогут не только увидеть, но и почувствовать ее: как звучит, чем пахнет и какая на ощупь.Межмузейный выставочный проект "Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России" продлится до 10 апреля 2022 года.

https://ria.ru/20211123/shishkin-1760207657.html

московская область (подмосковье)

серпухов

нидерланды

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), новости культуры, искусство, серпухов, нидерланды, москва, музеи