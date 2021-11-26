В Серпухове открылась выставка работ голландских мастеров XVII века

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Подмосковье, в "Серпуховском историко-художественном музее", открылась выставка "Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России", сообщили организаторы. В экспозицию вошло 80 произведений голландских мастеров, предоставленных одиннадцатью музеями и четырьмя частными собраниями — из разных городов нашей страны: Москвы, Краснодара, Курска, Ульяновска и других. Все шедевры разместили в девяти залах. В каждом раскрывают основные художественные жанры, которые систематизировали голландские художники того времени: натюрморт, портрет, морской и национальный пейзажи, батальный жанр, жизнь и быт города, историческая живопись (Школа Рембрандта). Например, раздел натюрмортов представлен работами Яна (Жан-Жак) Баумана и Давида Корнелиса де Хема, а морской и национальные пейзажи отражены в произведениях Беньямина Герритса Кейпа и Питера Мюлира.Куратором проекта стал Вадим Садков — доктор искусствоведения, заведующий Отделом искусства Старых мастеров в ГМИИ имени Пушкина.Совместная работа с посольством Нидерландов позволила организовать в пространстве музея мультимедийно-интерактивную программу, которая позволяет еще лучше прочувствовать все многообразие страны. Посетители смогут не только увидеть, но и почувствовать ее: как звучит, чем пахнет и какая на ощупь.Межмузейный выставочный проект "Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России" продлится до 10 апреля 2022 года.
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Подмосковье, в "Серпуховском историко-художественном музее", открылась выставка "Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России", сообщили организаторы.
В экспозицию вошло 80 произведений голландских мастеров, предоставленных одиннадцатью музеями и четырьмя частными собраниями — из разных городов нашей страны: Москвы, Краснодара, Курска, Ульяновска и других.
"Гирлянда цветов на фоне пейзажа" Матиаса Витхоза на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.
Все шедевры разместили в девяти залах. В каждом раскрывают основные художественные жанры, которые систематизировали голландские художники того времени: натюрморт, портрет, морской и национальный пейзажи, батальный жанр, жизнь и быт города, историческая живопись (Школа Рембрандта).
"Каждый зал раскрывает определенную тему, а их последовательность создает маршрут, по которому посетители отправляются в тур по Королевству Нидерланды, не выезжая из Подмосковья: приплывают на корабле, пришвартовываются к туманным берегам, наслаждаются аутентичными видами, исследуют города и их окрестности, посещают дома местных жителей, знакомятся с ними и узнают их истории", — отмечают организаторы.
Например, раздел натюрмортов представлен работами Яна (Жан-Жак) Баумана и Давида Корнелиса де Хема, а морской и национальные пейзажи отражены в произведениях Беньямина Герритса Кейпа и Питера Мюлира.
Куратором проекта стал Вадим Садков — доктор искусствоведения, заведующий Отделом искусства Старых мастеров в ГМИИ имени Пушкина.
Совместная работа с посольством Нидерландов позволила организовать в пространстве музея мультимедийно-интерактивную программу, которая позволяет еще лучше прочувствовать все многообразие страны. Посетители смогут не только увидеть, но и почувствовать ее: как звучит, чем пахнет и какая на ощупь.
Межмузейный выставочный проект "Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России" продлится до 10 апреля 2022 года.
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