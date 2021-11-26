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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211126/vystavka-1760571980.html
В Серпухове открылась выставка работ голландских мастеров XVII века
В Серпухове открылась выставка работ голландских мастеров XVII века - РИА Новости, 26.11.2021
В Серпухове открылась выставка работ голландских мастеров XVII века
В Подмосковье, в "Серпуховском историко-художественном музее", открылась выставка "Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:54
2021-11-26T12:14
культура
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искусство
серпухов
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Подмосковье, в "Серпуховском историко-художественном музее", открылась выставка "Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России", сообщили организаторы. В экспозицию вошло 80 произведений голландских мастеров, предоставленных одиннадцатью музеями и четырьмя частными собраниями — из разных городов нашей страны: Москвы, Краснодара, Курска, Ульяновска и других. Все шедевры разместили в девяти залах. В каждом раскрывают основные художественные жанры, которые систематизировали голландские художники того времени: натюрморт, портрет, морской и национальный пейзажи, батальный жанр, жизнь и быт города, историческая живопись (Школа Рембрандта). Например, раздел натюрмортов представлен работами Яна (Жан-Жак) Баумана и Давида Корнелиса де Хема, а морской и национальные пейзажи отражены в произведениях Беньямина Герритса Кейпа и Питера Мюлира.Куратором проекта стал Вадим Садков — доктор искусствоведения, заведующий Отделом искусства Старых мастеров в ГМИИ имени Пушкина.Совместная работа с посольством Нидерландов позволила организовать в пространстве музея мультимедийно-интерактивную программу, которая позволяет еще лучше прочувствовать все многообразие страны. Посетители смогут не только увидеть, но и почувствовать ее: как звучит, чем пахнет и какая на ощупь.Межмузейный выставочный проект "Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России" продлится до 10 апреля 2022 года.
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московская область (подмосковье), новости культуры, искусство, серпухов, нидерланды, москва, музеи
11:54 26.11.2021 (обновлено: 12:14 26.11.2021)
 
В Серпухове открылась выставка работ голландских мастеров XVII века

В Серпухове открылась выставка работ голландских мастеров XVII века

© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея "Уличный лекарь" Яна Викторса на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.
Уличный лекарь Яна Викторса на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.
© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Подмосковье, в "Серпуховском историко-художественном музее", открылась выставка "Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России", сообщили организаторы.
В экспозицию вошло 80 произведений голландских мастеров, предоставленных одиннадцатью музеями и четырьмя частными собраниями — из разных городов нашей страны: Москвы, Краснодара, Курска, Ульяновска и других.
© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея "Гирлянда цветов на фоне пейзажа" Матиаса Витхоза на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.
Матиас Витхоз (1627 – 1703). Гирлянда цветов на фоне пейзажа. Серпуховский историко-художественный музей.
© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
"Гирлянда цветов на фоне пейзажа" Матиаса Витхоза на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.
Все шедевры разместили в девяти залах. В каждом раскрывают основные художественные жанры, которые систематизировали голландские художники того времени: натюрморт, портрет, морской и национальный пейзажи, батальный жанр, жизнь и быт города, историческая живопись (Школа Рембрандта).

"Каждый зал раскрывает определенную тему, а их последовательность создает маршрут, по которому посетители отправляются в тур по Королевству Нидерланды, не выезжая из Подмосковья: приплывают на корабле, пришвартовываются к туманным берегам, наслаждаются аутентичными видами, исследуют города и их окрестности, посещают дома местных жителей, знакомятся с ними и узнают их истории", — отмечают организаторы.

Например, раздел натюрмортов представлен работами Яна (Жан-Жак) Баумана и Давида Корнелиса де Хема, а морской и национальные пейзажи отражены в произведениях Беньямина Герритса Кейпа и Питера Мюлира.
© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея

Работа Яна (Жан-Жак) Баумана на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.

Ян (Жан-Жак) Бауман (1601 – после 1653). Серпуховский историко-художественный музей.
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Работа Яна (Жан-Жак) Баумана на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.

© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея

"Десерт" Давида Корнелиса де Хема на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.

Давид Корнелис де Хем (1663 – 1714). Десерт. Конец XVII века. Серпуховский историко-художественный музей.
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"Десерт" Давида Корнелиса де Хема на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.

© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея

"Буря на море" Питера Мюлир на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.

Питер Мюлир (Темпеста) (1637 – 1701). Буря на море. Серпуховский историко-художественный музей.
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"Буря на море" Питера Мюлир на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.

© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея

"Рыбный рынок на морском берегу в окрестностях Схевенингена" Беньямина Герритса Кейпа на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.

Беньямин Герритс Кейп (1612 – 1652). Рыбный рынок на морском берегу в окрестностях Схевенингена. Около 1640. Серпуховский историко-художественный музей.
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"Рыбный рынок на морском берегу в окрестностях Схевенингена" Беньямина Герритса Кейпа на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.

© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея

"Ученый в кабинете"(Меланхолия II) Изака де Яудервилле на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.

Изак де Яудервилле (1613-1648). Ученый в кабинете (Меланхолия II). 1630-е. Серпуховский историко-художественный музей.
5 из 5

"Ученый в кабинете"(Меланхолия II) Изака де Яудервилле на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.

© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
1 из 5

Работа Яна (Жан-Жак) Баумана на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.

© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
2 из 5

"Десерт" Давида Корнелиса де Хема на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.

© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
3 из 5

"Буря на море" Питера Мюлир на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.

© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
4 из 5

"Рыбный рынок на морском берегу в окрестностях Схевенингена" Беньямина Герритса Кейпа на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.

© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
5 из 5

"Ученый в кабинете"(Меланхолия II) Изака де Яудервилле на выставке в Серпуховском историко-художественном музее.

© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
Куратором проекта стал Вадим Садков — доктор искусствоведения, заведующий Отделом искусства Старых мастеров в ГМИИ имени Пушкина.
Совместная работа с посольством Нидерландов позволила организовать в пространстве музея мультимедийно-интерактивную программу, которая позволяет еще лучше прочувствовать все многообразие страны. Посетители смогут не только увидеть, но и почувствовать ее: как звучит, чем пахнет и какая на ощупь.
Межмузейный выставочный проект "Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России" продлится до 10 апреля 2022 года.
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