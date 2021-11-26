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Выручка "Группы Позитив" по МСФО выросла на 25% за 9 месяцев 2021 года

Выручка "Группы Позитив" по МСФО выросла на 25% за 9 месяцев 2021 года - РИА Новости, 26.11.2021

Выручка "Группы Позитив" по МСФО выросла на 25% за 9 месяцев 2021 года

Выручка "Группы Позитив" за 9 месяцев 2021 года составила 3,3 миллиарда рублей, увеличившись на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, сообщает... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T20:55

2021-11-26T20:55

2021-11-26T20:56

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Выручка "Группы Позитив" за 9 месяцев 2021 года составила 3,3 миллиарда рублей, увеличившись на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, сообщает пресс-служба компании.Основной рост пришелся на выручку от реализации лицензий на ПО, которая составила 2,63 миллиарда рублей (+31%) и выручку от оказания услуг в области информационной безопасности, которая составила 418 миллионов рублей (+29%), что в совокупности позволило компенсировать снижение выручки от реализации программно-аппаратных комплексов на 89 миллионов (34%).Суммарный рост выручки в 3-м квартале 2021 года составил 30%. Группа связывает такой результат с масштабированием проектов информационной безопасности в ключевых заказчиках и активной работой с новыми клиентами и партнерами.EBITDA в третьем квартале составила 447 миллионов рублей, увеличившись на 58% по сравнению с прошлым годом.Валовая прибыль за 9 месяцев выросла на 32%, до 2,7 миллиарда рублей, EBITDA - на 10%, до 598 миллионов рублей. Рентабельность по EBITDA - 18%.Единственный показатель, по которому наблюдается снижение - чистая прибыль, которая составила 65 миллионов рублей за 9 месяцев 2021 года, снизившись на 31% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Поясняется, что снижение прибыли произошло за счет роста эффективной ставки налогообложения и изменения в отложенных налоговых активах и обязательствах.Аналогичного мнения о динамике чистой прибыли придерживается управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский.По итогам года "Группа Позитив" ожидает от 20% до 40% роста объема продаж.

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/rozhankovskiy-1746947550.html

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