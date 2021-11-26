https://ria.ru/20211126/vrachi-1760883488.html

В Татарстане врачи поддержали письмо коллег к антипрививочникам

В Татарстане врачи поддержали письмо коллег к антипрививочникам - РИА Новости, 26.11.2021

В Татарстане врачи поддержали письмо коллег к антипрививочникам

Врачи Татарстана поддержали известных российских коллег и пригласили антипрививочников в "красные зоны" инфекционных госпиталей, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:26

2021-11-26T14:26

2021-11-26T16:48

общество

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

здоровье - общество

вакцинация россиян от covid-19

республика татарстан

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КАЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Врачи Татарстана поддержали известных российских коллег и пригласили антипрививочников в "красные зоны" инфекционных госпиталей, сообщает минздрав республики.Ранее с открытым письмом к противникам вакцинации обратились 11 известных российских врачей, пригласив их лично посетить "красные зоны"."Татарстанские врачи поддержали коллег, которые выступили с инициативой пригласить противников вакцинации в "красные зоны" инфекционных госпиталей", - говорится в сообщении минздрава.Как отметили в министерстве, врачи инфекционных госпиталей республики подписали письмо с обращением к противникам вакцинации. Медики подчеркнули, что выступать против прививок легко, когда не знаешь, что такое "красная зона", тяжелое течение болезни, реанимация и смерть."Большинство пациентов, которые находятся в инфекционном госпитале, – непривитые. В том числе и те, кто находятся в реанимации. Если вы хотите в этом убедиться, мы готовы организовать вам экскурсию по "красной зоне" и показать этих несчастных людей", - написал в письме заместитель руководителя инфекционного госпиталя Республиканской клинической больницы Татарстана Саяр Сиразетдинов. Он признал: вакцина не гарантирует, что привившийся человек не заболеет коронавирусом, но прививка дает антитела, которые помогают бороться с болезнью, и заболевание протекает легче. "Пациенты, которые привились, в тяжелой форме, как правило, не болеют", - отметил врач.Заведующая временным инфекционным госпиталем горбольницы №2 Набережных Челнов Лейсан Ханова подчеркнула, что с каждой новой волной коронавируса все больше пациентов нуждается в искусственной вентиляции легких, а те, кто агитирует людей против вакцинации, своими действиями приводят к росту смертности от Covid-19. "Мировой статистикой доказано, что в странах с вакцинацией населения больше 80% и смертность очень низка. Если они (антипрививочники – ред.) хотят убедиться в наших словах – врачей, работающих в "красной зоне", то пусть посетят реанимацию временных инфекционных госпиталей и увидят все своими глазами", - предложила она."Наши публичные люди, которые выступают против вакцинации, должны осознавать, что в каждой смерти невакцинированного пациента есть и доля их ответственности", - поддержала позицию авторов открытого письма замглавврача казанской городской клинической больницы №18 Фарида Булатова.

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/antivaksery-1760630873.html

https://ria.ru/20211124/vrach-1760558905.html

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общество, набережные челны, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19