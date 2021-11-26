Предложения Воронежской облдумы включили в доработанный проект бюджета
Предложения Воронежской облдумы включили в доработанный проект бюджета
© фото пресс-службы Воронежской облдумыКомитет Воронежской областной думы рассмотрел проект бюджета на 3 года
© фото пресс-службы Воронежской облдумы
ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Предложения депутатского корпуса Воронежской облдумы включены в доработанный проект бюджета региона на 2022 год, сообщает в пятницу заксобрание.
Комитет по бюджетной политике, налогам и финансам Воронежской областной думы рассмотрел проект закона "Об областной бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" с уточнениями, поступившими от депутатов. Проект бюджета поступил в областную думу в установленный срок, и 12 ноября депутаты рассмотрели и в целом одобрили документ на "нулевом" чтении. В течение двух недель к проекту были представлены предложения от депутатского корпуса и исполнительной власти, а также уточнения в связи с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета.
Все внесенные изменения разделены на три блока. Первый касается поступления средств из федерального бюджета. Воронежской области были перераспределены дополнительные средства в объеме более чем 1,7 миллиарда рублей. В частности, 642 миллиона направят на строительство трех новых школ в Воронеже. Областному департаменту дорожной деятельности увеличивается федеральное финансирование по проекту "Безопасные и качественные автодороги" в сумме 589 миллионов рублей.
"Часть из поступивших дополнительно средств будет направлена на дальнейшую реализацию национальных проектов. В целом на следующий год финансирование программ в рамках 11 нацпроектов составит свыше 23,2 миллиарда рублей, из которых более 9,6 миллиарда - средства области", - говорится в сообщении облдумы.
Еще один блок изменений касается предложений, внесенных депутатами. Ряд из них уже внесен в проект бюджета на 2022 год. В частности, учтена поправка комитета по строительной политике, касающаяся повышения эффективности работы регионального Госстройнадзора. По предложению комитета по ЖКХ, энергетике и тарифам сохраняются в бюджете строки на подготовку муниципалитетов к отопительному сезону. Учтена в проекте бюджета и инициатива комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций о дополнительном выделении средств на поддержку в регионе ТОСов. На эти цели будет направлено еще 30 миллиона рублей. Часть депутатских предложений направлена в профильные департаменты для дальнейшего изучения и конкретной работы с ними. Парламентский комитет по труду и социальной защите населения предложил выделить почти 220 миллионов рублей на повышение уровня безопасности граждан, проживающих в учреждениях соцзащиты региона. Это средства, в том числе, на организацию вневедомственной охраны, системы видеонаблюдения, ремонт.
Различные предложения поступили политических фракций регионального парламента. В частности, коммунисты предложили рассмотреть вопрос перераспределения бюджетных ассигнований между профессиональными спортивными командами на финансирование их деятельности. Одно из предложений фракции ЛДПР касалось необходимости предусмотреть в бюджете региона субсидий Воронежу на модернизацию системы ливневой канализации. От "Единой России" были переданы предложения жителей региона, собранные в рамках народной программы. Как сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, все предложения депутатов, не вошедшие в данный проект бюджета, аккумулированы и находятся на контроле, по всем поступившим инициативам дано поручение просчитать финансовую составляющую, а также необходимость принятия дополнительных законодательных решений. Комментируя параметры проекта бюджета региона, представляемые к первому чтению, Нетесов отметил, что уже второй год подряд главный финансовый документ формируется в не простых условиях пандемии.
"Тем не менее, мы видим, что собственные доходы региональной казны растут. По прогнозу, налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2022 году увеличатся по сравнению с оценкой 2021 года более чем на 5 миллиардов рублей — со 102,9 миллиарда до 108 миллиардов. Это говорит об эффективном и сбалансированном подходе к финансово-экономическим вопросам в регионе, что позволяет уверенно смотреть в завтрашний день", - подчеркнул спикер регионального парламента.
Владимир Нетесов также обозначил основные параметры бюджета региона к первому чтению. "В целом, после внесенных изменений сумма доходов областного бюджета составит более 141,2 миллиарда рублей (к "нулевому" чтению было 139,5 миллиарда), расходов — свыше 144,5 миллиарда рублей (ранее — 142,7 миллиарда). Дефицит имеет гарантированные источники погашения", — рассказал Нетесов. Представленный документ рекомендован к принятию на ближайшем заседании думы в первом чтении.