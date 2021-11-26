https://ria.ru/20211126/vokzal-1760955325.html
СМИ: в Париже эвакуировали вокзал после обнаружения чемодана с проводами
СМИ: в Париже эвакуировали вокзал после обнаружения чемодана с проводами - РИА Новости, 26.11.2021
СМИ: в Париже эвакуировали вокзал после обнаружения чемодана с проводами
Лионский вокзал в Париже эвакуирован после обнаружения чемодана с электропроводами, газовым баллоном и ножом, сообщает Parisien. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:50
2021-11-26T18:50
2021-11-26T19:07
париж
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франция
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ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Лионский вокзал в Париже эвакуирован после обнаружения чемодана с электропроводами, газовым баллоном и ножом, сообщает Parisien.Отмечается, что владелец чемодана сбежал.Вокзал в настоящее время оцеплен, туда направляются сапёры.Движение поездов приостановлено.
https://ria.ru/20211124/migranty-1760602763.html
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париж, в мире, франция
18:50 26.11.2021 (обновлено: 19:07 26.11.2021)
СМИ: в Париже эвакуировали вокзал после обнаружения чемодана с проводами
Parisien: Лионский вокзал в Париже эвакуировали после обнаружения чемодана с проводами