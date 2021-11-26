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Во Владивостоке адвоката заподозрили в убийстве и расчленении зятя
Во Владивостоке адвоката заподозрили в убийстве и расчленении зятя - РИА Новости, 26.11.2021
Во Владивостоке адвоката заподозрили в убийстве и расчленении зятя
Житель Владивостока подозревается в убийстве и расчленении тела своего зятя, которого он обвинил в краже у него 1 миллиона рублей. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:31
2021-11-26T09:31
происшествия
приморский край
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Житель Владивостока подозревается в убийстве и расчленении тела своего зятя, которого он обвинил в краже у него 1 миллиона рублей.УМВД РФ по Приморскому краю сообщает, что 24 ноября в полицию поступило обращение 40-летней жительницы Ленинского района о том, что она обнаружила в колодце на улице Пушкинская, 105 черный пакет, из которого исходил специфический запах. Правоохранители отправились на место."В пакете находились части тела, принадлежащие 41-летнему жителю дальневосточной столицы. Мужчина находился в розыске как пропавший без вести. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю по подозрению в совершении тяжкого преступления против личности задержали 60-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.УМВД отмечает, что предварительно установлено, что задержанный причастен к убийству своего зятя после возникшей между ними ссоры.Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Как уточняет региональное СУСК РФ, по версии следствия, 25 июня вечером в доме по улице Маньчжурской во Владивостоке между подозреваемым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и его зятем произошел конфликт."Подозреваемый обвинил мужчину в краже денег в размере 1 миллиона рублей и высказал угрозу убийством в случае невозвращения ему денег, после чего произвел выстрел в упор из неустановленного оружия. После совершения преступления подозреваемый предпринял меры к сокрытию следов преступления, расчленил тело и вывез с места происшествия", - отмечает следствие.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный – местный адвокат.
https://ria.ru/20211118/prigovor-1759620057.html
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происшествия, приморский край, владивосток, россия
09:31 26.11.2021
 
Во Владивостоке адвоката заподозрили в убийстве и расчленении зятя

Во Владивостоке адвоката заподозрили в убийстве и расчленении зятя после ссоры

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : СК РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Житель Владивостока подозревается в убийстве и расчленении тела своего зятя, которого он обвинил в краже у него 1 миллиона рублей.
УМВД РФ по Приморскому краю сообщает, что 24 ноября в полицию поступило обращение 40-летней жительницы Ленинского района о том, что она обнаружила в колодце на улице Пушкинская, 105 черный пакет, из которого исходил специфический запах. Правоохранители отправились на место.
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"В пакете находились части тела, принадлежащие 41-летнему жителю дальневосточной столицы. Мужчина находился в розыске как пропавший без вести. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю по подозрению в совершении тяжкого преступления против личности задержали 60-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.
УМВД отмечает, что предварительно установлено, что задержанный причастен к убийству своего зятя после возникшей между ними ссоры.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Как уточняет региональное СУСК РФ, по версии следствия, 25 июня вечером в доме по улице Маньчжурской во Владивостоке между подозреваемым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и его зятем произошел конфликт.
"Подозреваемый обвинил мужчину в краже денег в размере 1 миллиона рублей и высказал угрозу убийством в случае невозвращения ему денег, после чего произвел выстрел в упор из неустановленного оружия. После совершения преступления подозреваемый предпринял меры к сокрытию следов преступления, расчленил тело и вывез с места происшествия", - отмечает следствие.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный – местный адвокат.
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