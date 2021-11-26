https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760958773.html

В России новый штамм COVID-19 не обнаружили

В России новый штамм COVID-19 не обнаружили - РИА Новости, 26.11.2021

В России новый штамм COVID-19 не обнаружили

На территории России новый штамм COVID-19 на текущий момент не обнаружен, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:05

2021-11-26T19:05

2021-11-26T19:10

распространение коронавируса

общество

россия

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На территории России новый штамм COVID-19 на текущий момент не обнаружен, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."На территории России данный штамм на текущий момент не обнаружен", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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