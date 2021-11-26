https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760958773.html
В России новый штамм COVID-19 не обнаружили
В России новый штамм COVID-19 не обнаружили - РИА Новости, 26.11.2021
В России новый штамм COVID-19 не обнаружили
На территории России новый штамм COVID-19 на текущий момент не обнаружен, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T19:05
2021-11-26T19:05
2021-11-26T19:10
распространение коронавируса
общество
россия
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На территории России новый штамм COVID-19 на текущий момент не обнаружен, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."На территории России данный штамм на текущий момент не обнаружен", - говорится в сообщении.
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общество, россия, здоровье - общество, коронавирус в россии
19:05 26.11.2021 (обновлено: 19:10 26.11.2021)
В России новый штамм COVID-19 не обнаружили
Оперштаб: В России новый штамм COVID-19 на текущий момент не обнаружили