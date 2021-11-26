https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760944079.html
В Дании одобрили вакцинацию детей от коронавируса
В Дании одобрили вакцинацию детей от коронавируса - РИА Новости, 26.11.2021
В Дании одобрили вакцинацию детей от коронавируса
Управление здравоохранения Дании рекомендовало начать вакцинацию детей от 5 до 11 лет, сообщило датское радио в пятницу со ссылкой на представителей управления. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:00
2021-11-26T18:00
2021-11-26T18:00
распространение коронавируса
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дания
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МУРМАНСК, 26 ноя – РИА Новости. Управление здравоохранения Дании рекомендовало начать вакцинацию детей от 5 до 11 лет, сообщило датское радио в пятницу со ссылкой на представителей управления."Несмотря на то, что большая часть населения Дании уже вакцинирована, и мы достигли целей ревакцинации, этого недостаточно для того, чтобы остановить пандемию. Поэтому детям от 5 до 11 лет будет предложено также сделать прививку от коронавируса", - отметила замруководителя управления Хелене Пробст, слова которой приводит радио.По данным властей, очень часто вирус распространяется от детей к родителям и старшему поколению, поэтому необходимо сформировать иммунитет среди детей. Кроме того, дети стали болеть чаще и тяжелее, прежде всего, школьники. Рекомендации управления соответствуют тем, что дает европейское бюро лекарственных средств – прививку датским детям можно будет сделать вакциной Pfizer.
https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760582668.html
дания
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, коронавирус covid-19
В Дании одобрили вакцинацию детей от коронавируса
Власти Дании одобрили вакцинацию от коронавируса детей старше пяти лет