https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760944079.html

В Дании одобрили вакцинацию детей от коронавируса

В Дании одобрили вакцинацию детей от коронавируса - РИА Новости, 26.11.2021

В Дании одобрили вакцинацию детей от коронавируса

Управление здравоохранения Дании рекомендовало начать вакцинацию детей от 5 до 11 лет, сообщило датское радио в пятницу со ссылкой на представителей управления. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:00

2021-11-26T18:00

2021-11-26T18:00

распространение коронавируса

в мире

дания

коронавирус covid-19

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МУРМАНСК, 26 ноя – РИА Новости. Управление здравоохранения Дании рекомендовало начать вакцинацию детей от 5 до 11 лет, сообщило датское радио в пятницу со ссылкой на представителей управления."Несмотря на то, что большая часть населения Дании уже вакцинирована, и мы достигли целей ревакцинации, этого недостаточно для того, чтобы остановить пандемию. Поэтому детям от 5 до 11 лет будет предложено также сделать прививку от коронавируса", - отметила замруководителя управления Хелене Пробст, слова которой приводит радио.По данным властей, очень часто вирус распространяется от детей к родителям и старшему поколению, поэтому необходимо сформировать иммунитет среди детей. Кроме того, дети стали болеть чаще и тяжелее, прежде всего, школьники. Рекомендации управления соответствуют тем, что дает европейское бюро лекарственных средств – прививку датским детям можно будет сделать вакциной Pfizer.

https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760582668.html

дания

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в мире, дания, коронавирус covid-19