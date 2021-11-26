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Спикер тюменской гордумы предложил антипрививочникам экскурсию в морг

Спикер тюменской гордумы предложил антипрививочникам экскурсию в морг - РИА Новости, 26.11.2021

Спикер тюменской гордумы предложил антипрививочникам экскурсию в морг

Председатель тюменской городской думы Евгений Заболотный предложил свозить антипрививочников на экскурсию в морг, чтобы показать им легкие умерших от... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:54

2021-11-26T16:54

2021-11-26T17:08

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ТЮМЕНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Председатель тюменской городской думы Евгений Заболотный предложил свозить антипрививочников на экскурсию в морг, чтобы показать им легкие умерших от коронавируса людей."Антипрививочников... надо бы... свозить... в одно из наших современных медицинских учреждений - в тюменский морг. Провести там экскурсию, посмотреть, как вскрываются там тела и что представляют из себя легкие тех людей, которые не прошли вакцинацию", - сказал Заболотный журналистам.Он считает, что вакцинация против коронавируса вскоре станет обязательной для всех, "потому что другого пути для сохранения человеческой популяции просто-напросто нет", а противникам этого стоит пересмотреть свою позицию.За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 324 человек, выздоровел 231, умерли 24 человека. Всего с начала пандемии выявлено 79 613 случаев заболевания, выздоровели 61 956 человек, умерли 2 793, сообщает федеральный оперштаб.

тюменская область

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"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19 Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе. 2021-11-26T16:54 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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