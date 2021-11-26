https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760922995.html
Спикер тюменской гордумы предложил антипрививочникам экскурсию в морг
Спикер тюменской гордумы предложил антипрививочникам экскурсию в морг - РИА Новости, 26.11.2021
Спикер тюменской гордумы предложил антипрививочникам экскурсию в морг
Председатель тюменской городской думы Евгений Заболотный предложил свозить антипрививочников на экскурсию в морг, чтобы показать им легкие умерших от... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:54
2021-11-26T16:54
2021-11-26T17:08
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ТЮМЕНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Председатель тюменской городской думы Евгений Заболотный предложил свозить антипрививочников на экскурсию в морг, чтобы показать им легкие умерших от коронавируса людей."Антипрививочников... надо бы... свозить... в одно из наших современных медицинских учреждений - в тюменский морг. Провести там экскурсию, посмотреть, как вскрываются там тела и что представляют из себя легкие тех людей, которые не прошли вакцинацию", - сказал Заболотный журналистам.Он считает, что вакцинация против коронавируса вскоре станет обязательной для всех, "потому что другого пути для сохранения человеческой популяции просто-напросто нет", а противникам этого стоит пересмотреть свою позицию.За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 324 человек, выздоровел 231, умерли 24 человека. Всего с начала пандемии выявлено 79 613 случаев заболевания, выздоровели 61 956 человек, умерли 2 793, сообщает федеральный оперштаб.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
2021-11-26T16:54
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общество, тюменская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, видео
16:54 26.11.2021 (обновлено: 17:08 26.11.2021)
Спикер тюменской гордумы предложил антипрививочникам экскурсию в морг
Спикер тюменской гордумы Заболотный предложил устроить антипрививочникам экскурсию в морг
ТЮМЕНЬ, 26 ноя - РИА Новости.
Председатель тюменской городской думы Евгений Заболотный предложил свозить антипрививочников на экскурсию в морг, чтобы показать им легкие умерших от коронавируса
людей.
"Антипрививочников... надо бы... свозить... в одно из наших современных медицинских учреждений - в тюменский морг. Провести там экскурсию, посмотреть, как вскрываются там тела и что представляют из себя легкие тех людей, которые не прошли вакцинацию", - сказал Заболотный журналистам.
Он считает, что вакцинация против коронавируса вскоре станет обязательной для всех, "потому что другого пути для сохранения человеческой популяции просто-напросто нет", а противникам этого стоит пересмотреть свою позицию.
За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 324 человек, выздоровел 231, умерли 24 человека. Всего с начала пандемии выявлено 79 613 случаев заболевания, выздоровели 61 956 человек, умерли 2 793, сообщает федеральный оперштаб.