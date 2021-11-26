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В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли более пяти миллионов человек
В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли более пяти миллионов человек - РИА Новости, 26.11.2021
В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли более пяти миллионов человек
Полную вакцинацию от COVID в Москве прошли 5,7 миллиона человек, первым компонентом привились 6,2 миллиона человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:37
2021-11-26T14:37
2021-11-26T14:37
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Полную вакцинацию от COVID в Москве прошли 5,7 миллиона человек, первым компонентом привились 6,2 миллиона человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."Вакцинация первым компонентом - 6 252 513 человека. Полная вакцинация- 5 676 308 человек", - сообщается на сайте в разделе о столице.
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общество, москва, россия
В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли более пяти миллионов человек
В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли 5,7 миллиона человек