https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760887589.html

В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли более пяти миллионов человек

В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли более пяти миллионов человек - РИА Новости, 26.11.2021

В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли более пяти миллионов человек

Полную вакцинацию от COVID в Москве прошли 5,7 миллиона человек, первым компонентом привились 6,2 миллиона человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:37

2021-11-26T14:37

2021-11-26T14:37

общество

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758930908_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_592b28a917730a7d666f972784aaf50e.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Полную вакцинацию от COVID в Москве прошли 5,7 миллиона человек, первым компонентом привились 6,2 миллиона человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."Вакцинация первым компонентом - 6 252 513 человека. Полная вакцинация- 5 676 308 человек", - сообщается на сайте в разделе о столице.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, россия