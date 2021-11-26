https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760869370.html
Венгрия приступит к вакцинации детей от COVID-19 в декабре
Венгрия приступит к вакцинации детей от COVID-19 в декабре - РИА Новости, 26.11.2021
Венгрия приступит к вакцинации детей от COVID-19 в декабре
Дети в возрасте 5-11 лет смогут сделать прививку от коронавируса в Венгрии с 20 декабря, правительство страны уже закупило для этих нужд 2 миллиона доз, заявил... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:24
2021-11-26T13:24
2021-11-26T13:24
в мире
венгрия
виктор орбан
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Дети в возрасте 5-11 лет смогут сделать прививку от коронавируса в Венгрии с 20 декабря, правительство страны уже закупило для этих нужд 2 миллиона доз, заявил премьер Виктор Орбан."Комментируя одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам вакцины Pfizer от коронавируса для применения у детей в возрасте от 5 до 11 лет, премьер-министр Орбан подчеркнул, что с этой целью было закуплено 2 миллиона доз вакцин, и первая партия будет доступна 20 декабря. У родителей будет время, чтобы подумать, вакцинировать детей или нет", - говорится в сообщении правительственной канцелярии. Премьер в пятницу выступал в эфире радио Kossuth.Орбан подчеркнул, что не является сторонником "радиальных" ограничений из-за коронавируса, которые позволяют только "замедлить" его распространение, но исключить возможность их введения нельзя.Наряду с этим премьер призвал венгров сделать бустерную дозу, которая "спасает жизни". Он отметил, что сейчас в стране проводится "Неделя активной вакцинации", в рамках которой можно сделать прививку без регистрации и записи на прием. По словам Орбана, вакцинацию за неделю прошло "рекордное число венгров", поэтому такая акция будет продлена еще на одну неделю.Всего в Венгрии, по данным властей, вакцинировано против COVID-19 свыше шести миллионов человек, примерно 5,8 миллиона из этого числа сделали второй укол. Около 21% населения Венгрии вакцинировались третьей дозой препарата. За последние сутки выявлено почти 11,9 тысячи случаев коронавируса, всего заразились более 1 миллиона человек и свыше 33,8 тысячи скончались.
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в мире, венгрия, виктор орбан, коронавирус covid-19
Венгрия приступит к вакцинации детей от COVID-19 в декабре
Венгрия в декабре приступит к вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от пяти до 11 лет
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Дети в возрасте 5-11 лет смогут сделать прививку от коронавируса в Венгрии
с 20 декабря, правительство страны уже закупило для этих нужд 2 миллиона доз, заявил премьер Виктор Орбан
.
"Комментируя одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам вакцины Pfizer от коронавируса для применения у детей в возрасте от 5 до 11 лет, премьер-министр Орбан подчеркнул, что с этой целью было закуплено 2 миллиона доз вакцин, и первая партия будет доступна 20 декабря. У родителей будет время, чтобы подумать, вакцинировать детей или нет", - говорится в сообщении правительственной канцелярии. Премьер в пятницу выступал в эфире радио Kossuth.
Орбан подчеркнул, что не является сторонником "радиальных" ограничений из-за коронавируса, которые позволяют только "замедлить" его распространение, но исключить возможность их введения нельзя.
Наряду с этим премьер призвал венгров сделать бустерную дозу, которая "спасает жизни". Он отметил, что сейчас в стране проводится "Неделя активной вакцинации", в рамках которой можно сделать прививку без регистрации и записи на прием. По словам Орбана, вакцинацию за неделю прошло "рекордное число венгров", поэтому такая акция будет продлена еще на одну неделю.
Всего в Венгрии, по данным властей, вакцинировано против COVID-19 свыше шести миллионов человек, примерно 5,8 миллиона из этого числа сделали второй укол. Около 21% населения Венгрии вакцинировались третьей дозой препарата. За последние сутки выявлено почти 11,9 тысячи случаев коронавируса, всего заразились более 1 миллиона человек и свыше 33,8 тысячи скончались.