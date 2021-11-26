https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760869370.html

Венгрия приступит к вакцинации детей от COVID-19 в декабре

Венгрия приступит к вакцинации детей от COVID-19 в декабре - РИА Новости, 26.11.2021

Венгрия приступит к вакцинации детей от COVID-19 в декабре

Дети в возрасте 5-11 лет смогут сделать прививку от коронавируса в Венгрии с 20 декабря, правительство страны уже закупило для этих нужд 2 миллиона доз, заявил... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:24

2021-11-26T13:24

2021-11-26T13:24

в мире

венгрия

виктор орбан

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Дети в возрасте 5-11 лет смогут сделать прививку от коронавируса в Венгрии с 20 декабря, правительство страны уже закупило для этих нужд 2 миллиона доз, заявил премьер Виктор Орбан."Комментируя одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам вакцины Pfizer от коронавируса для применения у детей в возрасте от 5 до 11 лет, премьер-министр Орбан подчеркнул, что с этой целью было закуплено 2 миллиона доз вакцин, и первая партия будет доступна 20 декабря. У родителей будет время, чтобы подумать, вакцинировать детей или нет", - говорится в сообщении правительственной канцелярии. Премьер в пятницу выступал в эфире радио Kossuth.Орбан подчеркнул, что не является сторонником "радиальных" ограничений из-за коронавируса, которые позволяют только "замедлить" его распространение, но исключить возможность их введения нельзя.Наряду с этим премьер призвал венгров сделать бустерную дозу, которая "спасает жизни". Он отметил, что сейчас в стране проводится "Неделя активной вакцинации", в рамках которой можно сделать прививку без регистрации и записи на прием. По словам Орбана, вакцинацию за неделю прошло "рекордное число венгров", поэтому такая акция будет продлена еще на одну неделю.Всего в Венгрии, по данным властей, вакцинировано против COVID-19 свыше шести миллионов человек, примерно 5,8 миллиона из этого числа сделали второй укол. Около 21% населения Венгрии вакцинировались третьей дозой препарата. За последние сутки выявлено почти 11,9 тысячи случаев коронавируса, всего заразились более 1 миллиона человек и свыше 33,8 тысячи скончались.

https://ria.ru/20211125/vengriya-1760743738.html

венгрия

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в мире, венгрия, виктор орбан, коронавирус covid-19