10:39 26.11.2021 (обновлено: 10:52 26.11.2021)
В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения
В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения от COVID-19
ТАШКЕНТ, 26 ноя – РИА Новости. Власти Узбекистана начали использовать вакцину "Спутник Лайт" для прививки населения от COVID-19, пилотная партия препарата поступила в медучреждения в Ташкенте, сообщил РИА Новости в пятницу представитель службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.
Ранее глава СЭС Узбекистана Баходыр Юсупалиев. сообщил РИА Новости, что власти страны считают "Спутник Лайт" удобной и полезной вакциной для прививки населения от COVID-19 и намерены ее использовать в республике.
"Мы на днях получили небольшую партию "Спутник Лайт". Он поступила в медучреждения Ташкента для вакцинации населения", - сказал представитель СЭС. Он уточнил, что вакцина имеет все необходимые разрешения для ее применения в Узбекистане.
Узбекистанское предприятие Jurabek Laboratories в сентябре освоило серийное производство "Спутник V", в середине октября препарат начал поступать на внутренний рынок. Мощности производства в городе Алмалык Ташкентской области на первоначальном этапе составляют 2 миллиона доз в месяц. С апреля также осуществляются поставки "Спутника" из РФ. Партия из 12 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" 12 октября была доставлена в Узбекистан, ее получают граждане страны, отправляющиеся на работу в Россию в рамках пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки РФ.
С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Жители страны могут привиться китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech. За это время как минимум одну дозу вакцины получили более 16,6 миллиона человек (77,4% взрослого населения). С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. В начале августа в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться. C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.