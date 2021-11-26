Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760834661.html
В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения
В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения - РИА Новости, 26.11.2021
В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения
Власти Узбекистана начали использовать вакцину "Спутник Лайт" для прививки населения от COVID-19, пилотная партия препарата поступила в медучреждения в... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:39
2021-11-26T10:52
распространение коронавируса
в мире
узбекистан
коронавирус covid-19
вакцина "спутник лайт"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760712037_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_ad0683c83707657e565a8b5802a43cab.jpg
ТАШКЕНТ, 26 ноя – РИА Новости. Власти Узбекистана начали использовать вакцину "Спутник Лайт" для прививки населения от COVID-19, пилотная партия препарата поступила в медучреждения в Ташкенте, сообщил РИА Новости в пятницу представитель службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.Ранее глава СЭС Узбекистана Баходыр Юсупалиев. сообщил РИА Новости, что власти страны считают "Спутник Лайт" удобной и полезной вакциной для прививки населения от COVID-19 и намерены ее использовать в республике.Узбекистанское предприятие Jurabek Laboratories в сентябре освоило серийное производство "Спутник V", в середине октября препарат начал поступать на внутренний рынок. Мощности производства в городе Алмалык Ташкентской области на первоначальном этапе составляют 2 миллиона доз в месяц. С апреля также осуществляются поставки "Спутника" из РФ. Партия из 12 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" 12 октября была доставлена в Узбекистан, ее получают граждане страны, отправляющиеся на работу в Россию в рамках пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки РФ.С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Жители страны могут привиться китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech. За это время как минимум одну дозу вакцины получили более 16,6 миллиона человек (77,4% взрослого населения). С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. В начале августа в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться. C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760712037_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_db308a6c9278ef9c299fae8745d4ac53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, узбекистан, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"
10:39 26.11.2021 (обновлено: 10:52 26.11.2021)
 
В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения

В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения от COVID-19

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной "Спутник Лайт" от COVID-19
Упаковки с вакциной Спутник Лайт от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 26 ноя – РИА Новости. Власти Узбекистана начали использовать вакцину "Спутник Лайт" для прививки населения от COVID-19, пилотная партия препарата поступила в медучреждения в Ташкенте, сообщил РИА Новости в пятницу представитель службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.
Ранее глава СЭС Узбекистана Баходыр Юсупалиев. сообщил РИА Новости, что власти страны считают "Спутник Лайт" удобной и полезной вакциной для прививки населения от COVID-19 и намерены ее использовать в республике.
"Мы на днях получили небольшую партию "Спутник Лайт". Он поступила в медучреждения Ташкента для вакцинации населения", - сказал представитель СЭС. Он уточнил, что вакцина имеет все необходимые разрешения для ее применения в Узбекистане.
Узбекистанское предприятие Jurabek Laboratories в сентябре освоило серийное производство "Спутник V", в середине октября препарат начал поступать на внутренний рынок. Мощности производства в городе Алмалык Ташкентской области на первоначальном этапе составляют 2 миллиона доз в месяц. С апреля также осуществляются поставки "Спутника" из РФ. Партия из 12 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" 12 октября была доставлена в Узбекистан, ее получают граждане страны, отправляющиеся на работу в Россию в рамках пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки РФ.
С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Жители страны могут привиться китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech. За это время как минимум одну дозу вакцины получили более 16,6 миллиона человек (77,4% взрослого населения). С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. В начале августа в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться. C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
 
Распространение коронавирусаВ миреУзбекистанКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в Калмыкии
11:17В России выявили 34 690 новых случаев заражения коронавирусом
11:14В России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19
11:13В России за сутки выписали 36 145 человек после COVID-19
11:13Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайге
11:12В Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусом
11:06Расследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СК
11:02Аэрофлот готовится к введению QR-кодов
11:01Борт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажирки
10:58В Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти
10:58В Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахте
10:54В КЧР ликвидировали боевиков, готовивших теракты
10:51В "Листвяжной" нашли живого шахтера
10:49Собянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикально
10:47Семьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСС
10:47Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно
10:42Собянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годы
10:41ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19
10:39В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения
10:36Алиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном
Лента новостейМолния
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки вновь зафиксировали в КалмыкииВ России выявили 34 690 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19В России за сутки выписали 36 145 человек после COVID-19Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайгеВ Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусомРасследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СКАэрофлот готовится к введению QR-кодовБорт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажиркиВ Киргизии пресекли попытку насильственного захвата властиВ Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахтеВ КЧР ликвидировали боевиков, готовивших терактыВ "Листвяжной" нашли живого шахтераСобянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикальноСемьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСССобянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможноСобянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годыЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населенияАлиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном