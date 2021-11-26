https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760834661.html

В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения

В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения - РИА Новости, 26.11.2021

В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения

Власти Узбекистана начали использовать вакцину "Спутник Лайт" для прививки населения от COVID-19, пилотная партия препарата поступила в медучреждения в... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:39

2021-11-26T10:39

2021-11-26T10:52

распространение коронавируса

в мире

узбекистан

коронавирус covid-19

вакцина "спутник лайт"

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ТАШКЕНТ, 26 ноя – РИА Новости. Власти Узбекистана начали использовать вакцину "Спутник Лайт" для прививки населения от COVID-19, пилотная партия препарата поступила в медучреждения в Ташкенте, сообщил РИА Новости в пятницу представитель службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.Ранее глава СЭС Узбекистана Баходыр Юсупалиев. сообщил РИА Новости, что власти страны считают "Спутник Лайт" удобной и полезной вакциной для прививки населения от COVID-19 и намерены ее использовать в республике.Узбекистанское предприятие Jurabek Laboratories в сентябре освоило серийное производство "Спутник V", в середине октября препарат начал поступать на внутренний рынок. Мощности производства в городе Алмалык Ташкентской области на первоначальном этапе составляют 2 миллиона доз в месяц. С апреля также осуществляются поставки "Спутника" из РФ. Партия из 12 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" 12 октября была доставлена в Узбекистан, ее получают граждане страны, отправляющиеся на работу в Россию в рамках пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки РФ.С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Жители страны могут привиться китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech. За это время как минимум одну дозу вакцины получили более 16,6 миллиона человек (77,4% взрослого населения). С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. В начале августа в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться. C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, узбекистан, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"