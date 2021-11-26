14:28 26.11.2021 (обновлено: 16:18 26.11.2021)
Вакцину от коронавируса для подростков введут в оборот через три недели
Глава Минздрава Мурашко: вакцину для подростков введут в оборот через три недели
© Фото : Софья Данилкина Медсестра показывает упаковку вакцины для детей "Спутник М"
© Фото : Софья Данилкина
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Вакцина против коронавируса для несовершеннолетних будет доступна в ближайшее время, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, первые партии препарата уже произвели, сейчас они проходят контроль качества.
"Планируем по завершении контроля, а это займет около трех недель, ввод в гражданский оборот вакцины для подростков", — сказал глава Минздрава, отвечая на вопрос РИА Новости.
Новый препарат "Гам-КОВИД-Вак М" зарегистрировали в России 24 ноября. Его создали в Центре имени Гамалеи на той же платформе, что и "Спутник V", но действующего вещества в составе в пять раз меньше. Эта вакцина также состоит из двух компонентов, которые надо вводить с разницей в 21 день.
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В Минздраве подчеркивали, что "Гам-КОВИД-Вак М" прошел все необходимые клинические исследования, показав высокую безопасность и эффективность.
Прививку подросткам от 12 до 17 лет включительно будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Как сообщал Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.