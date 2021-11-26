https://ria.ru/20211126/vaktsina-1760883993.html

Вакцину от коронавируса для подростков введут в оборот через три недели

Вакцину от коронавируса для подростков введут в оборот через три недели - РИА Новости, 26.11.2021

Вакцину от коронавируса для подростков введут в оборот через три недели

Вакцина против коронавируса для несовершеннолетних будет доступна в ближайшее время, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:28

2021-11-26T14:28

2021-11-26T16:18

распространение коронавируса

михаил мурашко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760706605_0:131:960:671_1920x0_80_0_0_88b98de9f873383605113be1a85a6e23.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Вакцина против коронавируса для несовершеннолетних будет доступна в ближайшее время, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.По его словам, первые партии препарата уже произвели, сейчас они проходят контроль качества.Новый препарат "Гам-КОВИД-Вак М" зарегистрировали в России 24 ноября. Его создали в Центре имени Гамалеи на той же платформе, что и "Спутник V", но действующего вещества в составе в пять раз меньше. Эта вакцина также состоит из двух компонентов, которые надо вводить с разницей в 21 день.В Минздраве подчеркивали, что "Гам-КОВИД-Вак М" прошел все необходимые клинические исследования, показав высокую безопасность и эффективность.Прививку подросткам от 12 до 17 лет включительно будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Как сообщал Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211126/vaktsina-1760762065.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко