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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/vaktsina-1760873749.html
Компания "Биокад" получила патент на вакцину от COVID-19
Компания "Биокад" получила патент на вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021
Компания "Биокад" получила патент на вакцину от COVID-19
Российская биотехнологическая компания "Биокад" получила патент на вакцину от коронавируса, сообщили РИА Новости в Роспатенте. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:49
2021-11-26T13:57
распространение коронавируса
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
биокад
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российская биотехнологическая компания "Биокад" получила патент на вакцину от коронавируса, сообщили РИА Новости в Роспатенте."Разработанная вакцина против SARS-CoV-2 является векторной, она создана на основе аденовируса 5 типа. После введения вакцины организм человека вырабатывает специфический иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 за счет использования кодон-оптимизированной нуклеиновой кислоты. Вакцина также может применяться для профилактики коронавирусной инфекции, говорится в описании патента", - рассказали в Роспатенте.Там отметили, что авторами изобретения выступила группа ученых - Павел Гершович, Александр Прокофьев, Анна Стрелкова, Наталья Спирина, Татьяна Шугаева, Павел Яковлев и Дмитрий Морозов."Эксперты Федерального института промышленной собственности, рассматривавшие заявку, проведя информационный поиск и экспертизу, пришли к заключению о патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне", - добавили в Роспатенте.В службе указали, что полученный компанией "Биокад" патент является 18-м, касающимся вакцинных препаратов против SARS-CoV-2. Предыдущие 17 изобретений относились к четырем типам вакцин. В НИЦЭМ имени Гамалеи создали варианты иммунобиологических средств, относящихся к векторным вакцинным препаратам на основе аденовируса. В центре "Вектор" Роспотребнадзора разработали пептидные вакцины, состоящие из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков – пептидов.Кроме того, под руководством ученого, основателя "АТГ Сервис Ген" Ильи Духовлинова создана векторная вакцина с использованием фрагментов антигенов коронавируса – белков M, S, N, Е SARS-CoV-2. А под руководством Александра Суворова, ученого из Института экспериментальной медицины, разработана живая вакцина против COVID-19 на основе пробиотического штамма Enterococcus faecium L3.
https://ria.ru/20210411/mir-19-1727767780.html
https://ria.ru/20210728/vaktsina-1743206220.html
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федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), биокад, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:49 26.11.2021 (обновлено: 13:57 26.11.2021)
 
Компания "Биокад" получила патент на вакцину от COVID-19

Биотехнологическая компания "Биокад" получила патент на вакцину от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
Сотрудники научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российская биотехнологическая компания "Биокад" получила патент на вакцину от коронавируса, сообщили РИА Новости в Роспатенте.
"Разработанная вакцина против SARS-CoV-2 является векторной, она создана на основе аденовируса 5 типа. После введения вакцины организм человека вырабатывает специфический иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 за счет использования кодон-оптимизированной нуклеиновой кислоты. Вакцина также может применяться для профилактики коронавирусной инфекции, говорится в описании патента", - рассказали в Роспатенте.
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Там отметили, что авторами изобретения выступила группа ученых - Павел Гершович, Александр Прокофьев, Анна Стрелкова, Наталья Спирина, Татьяна Шугаева, Павел Яковлев и Дмитрий Морозов.
"Эксперты Федерального института промышленной собственности, рассматривавшие заявку, проведя информационный поиск и экспертизу, пришли к заключению о патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне", - добавили в Роспатенте.
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В службе указали, что полученный компанией "Биокад" патент является 18-м, касающимся вакцинных препаратов против SARS-CoV-2. Предыдущие 17 изобретений относились к четырем типам вакцин. В НИЦЭМ имени Гамалеи создали варианты иммунобиологических средств, относящихся к векторным вакцинным препаратам на основе аденовируса. В центре "Вектор" Роспотребнадзора разработали пептидные вакцины, состоящие из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков – пептидов.
Кроме того, под руководством ученого, основателя "АТГ Сервис Ген" Ильи Духовлинова создана векторная вакцина с использованием фрагментов антигенов коронавируса – белков M, S, N, Е SARS-CoV-2. А под руководством Александра Суворова, ученого из Института экспериментальной медицины, разработана живая вакцина против COVID-19 на основе пробиотического штамма Enterococcus faecium L3.
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)БиокадОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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