https://ria.ru/20211126/vaktsina-1760873749.html

Компания "Биокад" получила патент на вакцину от COVID-19

Компания "Биокад" получила патент на вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021

Компания "Биокад" получила патент на вакцину от COVID-19

Российская биотехнологическая компания "Биокад" получила патент на вакцину от коронавируса, сообщили РИА Новости в Роспатенте. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:49

2021-11-26T13:49

2021-11-26T13:57

распространение коронавируса

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

биокад

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587899606_0:235:2801:1811_1920x0_80_0_0_ffd55e3e4d39114e824134f29f1cdc19.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российская биотехнологическая компания "Биокад" получила патент на вакцину от коронавируса, сообщили РИА Новости в Роспатенте."Разработанная вакцина против SARS-CoV-2 является векторной, она создана на основе аденовируса 5 типа. После введения вакцины организм человека вырабатывает специфический иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 за счет использования кодон-оптимизированной нуклеиновой кислоты. Вакцина также может применяться для профилактики коронавирусной инфекции, говорится в описании патента", - рассказали в Роспатенте.Там отметили, что авторами изобретения выступила группа ученых - Павел Гершович, Александр Прокофьев, Анна Стрелкова, Наталья Спирина, Татьяна Шугаева, Павел Яковлев и Дмитрий Морозов."Эксперты Федерального института промышленной собственности, рассматривавшие заявку, проведя информационный поиск и экспертизу, пришли к заключению о патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне", - добавили в Роспатенте.В службе указали, что полученный компанией "Биокад" патент является 18-м, касающимся вакцинных препаратов против SARS-CoV-2. Предыдущие 17 изобретений относились к четырем типам вакцин. В НИЦЭМ имени Гамалеи создали варианты иммунобиологических средств, относящихся к векторным вакцинным препаратам на основе аденовируса. В центре "Вектор" Роспотребнадзора разработали пептидные вакцины, состоящие из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков – пептидов.Кроме того, под руководством ученого, основателя "АТГ Сервис Ген" Ильи Духовлинова создана векторная вакцина с использованием фрагментов антигенов коронавируса – белков M, S, N, Е SARS-CoV-2. А под руководством Александра Суворова, ученого из Института экспериментальной медицины, разработана живая вакцина против COVID-19 на основе пробиотического штамма Enterococcus faecium L3.

https://ria.ru/20210411/mir-19-1727767780.html

https://ria.ru/20210728/vaktsina-1743206220.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), биокад, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19