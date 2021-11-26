https://ria.ru/20211126/vaktsina-1760813703.html
Гинцбург заявил об отсутствии случаев подделки российских вакцин
Гинцбург заявил об отсутствии случаев подделки российских вакцин - РИА Новости, 26.11.2021
Гинцбург заявил об отсутствии случаев подделки российских вакцин
Жалоб на подделку "Спутника V" и "Спутника Лайт" не поступало, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T05:51
2021-11-26T05:51
2021-11-26T09:48
наука
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
алла самойлова
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Жалоб на подделку "Спутника V" и "Спутника Лайт" не поступало, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Его разработали в центре имени Гамалеи на основе аденовирусного вектора со встроенным в него фрагментом генетического материала коронавируса SARS-CoV-2. Это двухкомпонентная вакцина, предназначенная для первичной иммунизации. Для ревакцинации есть облегченная версия "Спутник Лайт", для подростков — "Спутник М". Также сейчас проходят клинические испытания назальной формы.Кроме "Спутника", в стране представлены препараты "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.В июне глава Росздравнадзора Алла Самойлова в интервью РИА Новости сообщала, что все вакцины в России проходят многоуровневую проверку качества и безопасности, их отслеживают и контролируют на всех этапах на пути к пациенту.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
https://ria.ru/20211126/sputnik-1760812740.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, алла самойлова, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
05:51 26.11.2021 (обновлено: 09:48 26.11.2021)
Гинцбург заявил об отсутствии случаев подделки российских вакцин
Гинцбург: жалоб на подделку "Спутника V" и "Спутника Лайт" в России не было