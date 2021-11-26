https://ria.ru/20211126/vaktsina-1760813703.html

Гинцбург заявил об отсутствии случаев подделки российских вакцин

Гинцбург заявил об отсутствии случаев подделки российских вакцин - РИА Новости, 26.11.2021

Гинцбург заявил об отсутствии случаев подделки российских вакцин

Жалоб на подделку "Спутника V" и "Спутника Лайт" не поступало, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T05:51

2021-11-26T05:51

2021-11-26T09:48

наука

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

александр гинцбург

россия

коронавирус covid-19

алла самойлова

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Жалоб на подделку "Спутника V" и "Спутника Лайт" не поступало, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Его разработали в центре имени Гамалеи на основе аденовирусного вектора со встроенным в него фрагментом генетического материала коронавируса SARS-CoV-2. Это двухкомпонентная вакцина, предназначенная для первичной иммунизации. Для ревакцинации есть облегченная версия "Спутник Лайт", для подростков — "Спутник М". Также сейчас проходят клинические испытания назальной формы.Кроме "Спутника", в стране представлены препараты "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.В июне глава Росздравнадзора Алла Самойлова в интервью РИА Новости сообщала, что все вакцины в России проходят многоуровневую проверку качества и безопасности, их отслеживают и контролируют на всех этапах на пути к пациенту.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20211126/sputnik-1760812740.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, алла самойлова, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"