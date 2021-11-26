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США попытались нанести России ответный удар секретным оружием
"Путин победил". Британцев рассмешила попытка США "ударить Россию в ответ" - РИА Новости, 26.11.2021
США попытались нанести России ответный удар секретным оружием
Читатели британской газеты Daily Express с иронией отреагировали на публикацию о новом беспилотном самолете Lockheed SR-72, презентованном американскими ВВС. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:35
2021-11-26T23:13
в мире
сша
китай
джо байден
ввс сша
россия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express с иронией отреагировали на публикацию о новом беспилотном самолете Lockheed SR-72, презентованном американскими ВВС.В статье, посвященной обзору военной новинки, говорится, что этой разработкой президент Джо Байден якобы "нанес России и Китаю ответный удар". Ролик с презентацией беспилотника был опубликован на Youtube-канале организации PACE, представляющей интересы ВВС США. Никакой более официально подтвержденной информации о SR-72 нет.Однако британцы решили не делать поспешных выводов относительно характеристик будущего летательного аппарата."Россия и Китай уже давно опережают США во многих военных областях", — написал один из комментаторов."Я думал, что смысл секретных технологий в том, что они хранятся в тайне до тех пор, пока не понадобятся", — добавил другой пользователь.Некоторые читатели связали запуск проекта SR-72 с нынешней ситуацией в Белом доме."Нет смысла располагать новейшим вооружением, если ты понятия не имеешь, как его применять", — отметил один из пользователей."Какой "ответный удар"? О чем пишет газета? Байден, вообще, сможет отличить SR-72 от его предшественника SR-71?" — сыронизировал другой."Надеюсь, крылатая ракета Байдена не забудет, куда летит", — пошутил еще один в ответ."Эта анимация создает ощущение, что Путин уже победил, хотя они даже еще не начали", — заключили в комментариях.Накануне ведущий эксперт России в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил, что Россия стала экспортером беспилотников. В ближайшее время на внешний рынок выведут российские дроны-камикадзе и тяжелые ударные БПЛА. Специалист отметил наличие спроса на российские разработки на фоне конкуренции со стороны как известных мировых высокотехнологичных компаний, так и разработчиков "эконом-класса".
https://ria.ru/20211126/voyska-1760881647.html
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в мире, сша, китай, джо байден, ввс сша, россия
17:35 26.11.2021 (обновлено: 23:13 26.11.2021)
 
"Путин победил". Британцев рассмешила попытка США "ударить Россию в ответ"

Читатели Daily Express раскритиковали статью о новом беспилотном самолете США

© Фото : Lockheed Martin CorporationЭскиз гиперзвукового беспилотника SR-72 компании Lockheed Martin
Эскиз гиперзвукового беспилотника SR-72 компании Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : Lockheed Martin Corporation
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express с иронией отреагировали на публикацию о новом беспилотном самолете Lockheed SR-72, презентованном американскими ВВС.
В статье, посвященной обзору военной новинки, говорится, что этой разработкой президент Джо Байден якобы "нанес России и Китаю ответный удар". Ролик с презентацией беспилотника был опубликован на Youtube-канале организации PACE, представляющей интересы ВВС США. Никакой более официально подтвержденной информации о SR-72 нет.
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Однако британцы решили не делать поспешных выводов относительно характеристик будущего летательного аппарата.
"Россия и Китай уже давно опережают США во многих военных областях", — написал один из комментаторов.
"Я думал, что смысл секретных технологий в том, что они хранятся в тайне до тех пор, пока не понадобятся", — добавил другой пользователь.
Некоторые читатели связали запуск проекта SR-72 с нынешней ситуацией в Белом доме.
"Нет смысла располагать новейшим вооружением, если ты понятия не имеешь, как его применять", — отметил один из пользователей.
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"Какой "ответный удар"? О чем пишет газета? Байден, вообще, сможет отличить SR-72 от его предшественника SR-71?" — сыронизировал другой.
"Надеюсь, крылатая ракета Байдена не забудет, куда летит", — пошутил еще один в ответ.
"Эта анимация создает ощущение, что Путин уже победил, хотя они даже еще не начали", — заключили в комментариях.
Накануне ведущий эксперт России в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил, что Россия стала экспортером беспилотников. В ближайшее время на внешний рынок выведут российские дроны-камикадзе и тяжелые ударные БПЛА. Специалист отметил наличие спроса на российские разработки на фоне конкуренции со стороны как известных мировых высокотехнологичных компаний, так и разработчиков "эконом-класса".
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