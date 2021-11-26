Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211126/uborochnaya-1760862347.html
Уборочная кампания в Липецкой области завершена
Уборочная кампания в Липецкой области завершена - РИА Новости, 26.11.2021
Уборочная кампания в Липецкой области завершена
Аграрии Липецкой области подвели итоги уборочной кампании, в этом году они достигли плановых показателей по сбору основных культур, а в отдельных направлениях... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:50
2021-11-26T12:50
липецкая область
экономика
липецкая область
игорь артамонов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153052/02/1530520295_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_c03ae4f72b36a7307bcbdf199016a53d.jpg
ЛИПЕЦК, 26 ноя – РИА Новости. Аграрии Липецкой области подвели итоги уборочной кампании, в этом году они достигли плановых показателей по сбору основных культур, а в отдельных направлениях перевыполнили их, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что собраны около 3,2 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 40 центнеров с гектара. Это третий показатель за всю историю области.Масличных культур собрали более 750 тысяч тонн - на уровне прошлого года. При этом стоит отметить, что впервые в регионе собрано 143 тысячи тонн сои.Традиционно особое внимание было уделено производству сахарной свеклы, урожай которой составил 4 миллиона тонн. Это на полмиллиона больше, чем в прошлом году. На данный момент выработано уже более 500 тысяч тонн сахара.Производство картофеля в организованном секторе осталось на уровне прошлого года – 172 тысячи тонн.Плодов и ягод в садоводческих хозяйствах собрано более 75 тысяч тонн, что на 15 % выше уровня 2020 года.Из 1,5 миллионов тонн овощей закрытого грунта, планируемых к сбору в РФ в текущем году, более 170 тысяч тонн будет выращено в Липецкой области. Регион продолжает занимать лидирующие позиции в этом направлении.Озимый сев проведен на площади 370 тысяч гектаров в оптимальные агрономические сроки. Основная часть посевов, а это 99 процентов, находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.На финансирование программ агропромышленного комплекса Липецкой области в 2021 году были выделены 3,1 миллиарда рублей, в том числе 2,7 миллиарда из федерального бюджета. Господдержка направлена на развитие отраслей растениеводства, животноводства, на комплексное развитие сельских территорий, на поддержку фермеров, сельской кооперации и на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам. Среднемесячная заработная плата по всем отраслям АПК составила 36,8 тысяч рублей.По словам Игоря Артамонова, в настоящее время на территории Липецкой области реализуются 30 инвестиционных проектов общим объемом вложений более 100 миллиардов рублей.Губернатор добавил, что с учетом строительства двух перерабатывающих заводов компаний "Черкизово-масла" и "Черноземье" по переработке сои общим объемом 1,2 миллиона тонн, также будут увеличены объемы посевов сои.Больше в регионе будут сажать и картофеля. Этого требует строительство второй очереди завода по переработке картофеля, проводимое компанией "ЛВМ РУС".По словам главы региона, перед садоводами области поставлена задача в ближайшее время увеличить производство яблок до 100 тысяч тонн за счет закладки садов.
https://ria.ru/20211020/gospodderzhka-1755436535.html
https://ria.ru/20211123/svekla-1760397336.html
https://ria.ru/20211014/ovoschi-1754591697.html
https://ria.ru/20211014/yabloki-1754591264.html
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153052/02/1530520295_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_6957e59c1dbc1edc8fb4ca5dee48a917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, липецкая область, игорь артамонов, россия
12:50 26.11.2021
 

Уборочная кампания в Липецкой области завершена

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 26 ноя – РИА Новости. Аграрии Липецкой области подвели итоги уборочной кампании, в этом году они достигли плановых показателей по сбору основных культур, а в отдельных направлениях перевыполнили их, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что собраны около 3,2 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 40 центнеров с гектара. Это третий показатель за всю историю области.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 16:35Липецкая область
Липецкие аграрии до конца года получат почти три млрд рублей господдержки
Масличных культур собрали более 750 тысяч тонн - на уровне прошлого года. При этом стоит отметить, что впервые в регионе собрано 143 тысячи тонн сои.
Традиционно особое внимание было уделено производству сахарной свеклы, урожай которой составил 4 миллиона тонн. Это на полмиллиона больше, чем в прошлом году. На данный момент выработано уже более 500 тысяч тонн сахара.
"Сахарная свекла – ведущая сельскохозяйственная культура в области. Мы постоянно совершенствуем технологии ее выращивания, а также наращиваем производство сахарного песка", - отметил губернатор Артамонов.
Сахарная свекла - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 17:52Липецкая область
В Липецкой области собрали 4 миллиона тонн сахарной свеклы
Производство картофеля в организованном секторе осталось на уровне прошлого года – 172 тысячи тонн.
Плодов и ягод в садоводческих хозяйствах собрано более 75 тысяч тонн, что на 15 % выше уровня 2020 года.
Из 1,5 миллионов тонн овощей закрытого грунта, планируемых к сбору в РФ в текущем году, более 170 тысяч тонн будет выращено в Липецкой области. Регион продолжает занимать лидирующие позиции в этом направлении.
Озимый сев проведен на площади 370 тысяч гектаров в оптимальные агрономические сроки. Основная часть посевов, а это 99 процентов, находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Огурцы - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 16:20Липецкая область
В Липецкой области собрали около 123 тысяч тонн овощей
На финансирование программ агропромышленного комплекса Липецкой области в 2021 году были выделены 3,1 миллиарда рублей, в том числе 2,7 миллиарда из федерального бюджета. Господдержка направлена на развитие отраслей растениеводства, животноводства, на комплексное развитие сельских территорий, на поддержку фермеров, сельской кооперации и на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам. Среднемесячная заработная плата по всем отраслям АПК составила 36,8 тысяч рублей.
По словам Игоря Артамонова, в настоящее время на территории Липецкой области реализуются 30 инвестиционных проектов общим объемом вложений более 100 миллиардов рублей.
" В обозримом будущем в Липецкой области планируется строительство 8 птицеводческих площадок - 5 бройлерных общим объемом производства 125 тысяч тонн мяса птицы и 3 по производству мяса индейки – 18 тысяч тонн. Кроме этого, в регионе планируется увеличение производства зерновых", - сказал Артамонов.
Губернатор добавил, что с учетом строительства двух перерабатывающих заводов компаний "Черкизово-масла" и "Черноземье" по переработке сои общим объемом 1,2 миллиона тонн, также будут увеличены объемы посевов сои.
Больше в регионе будут сажать и картофеля. Этого требует строительство второй очереди завода по переработке картофеля, проводимое компанией "ЛВМ РУС".
По словам главы региона, перед садоводами области поставлена задача в ближайшее время увеличить производство яблок до 100 тысяч тонн за счет закладки садов.
Яблоки в корзинке на ярмарке - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 16:19Липецкая область
В Липецкой области собрали более 59 тысяч тонн яблок
 
Липецкая областьЭкономикаЛипецкая областьИгорь АртамоновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22WSJ: США могут ограничить учения в Европе, чтобы не ссориться с Россией
03:15Эксперт дал совет по покупке первого автомобиля
03:14Начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах
03:09Эксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налогов
03:04Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО
03:00Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследство
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
Лента новостейМолния
WSJ: США могут ограничить учения в Европе, чтобы не ссориться с РоссиейЭксперт дал совет по покупке первого автомобиляНачались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионахЭксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налоговПредполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗОЮристы рассказали, за что можно лишиться права на наследствоВ Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС