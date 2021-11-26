https://ria.ru/20211126/uborochnaya-1760862347.html

Уборочная кампания в Липецкой области завершена

Уборочная кампания в Липецкой области завершена - РИА Новости, 26.11.2021

Уборочная кампания в Липецкой области завершена

Аграрии Липецкой области подвели итоги уборочной кампании, в этом году они достигли плановых показателей по сбору основных культур, а в отдельных направлениях... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:50

2021-11-26T12:50

2021-11-26T12:50

липецкая область

экономика

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 26 ноя – РИА Новости. Аграрии Липецкой области подвели итоги уборочной кампании, в этом году они достигли плановых показателей по сбору основных культур, а в отдельных направлениях перевыполнили их, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что собраны около 3,2 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 40 центнеров с гектара. Это третий показатель за всю историю области.Масличных культур собрали более 750 тысяч тонн - на уровне прошлого года. При этом стоит отметить, что впервые в регионе собрано 143 тысячи тонн сои.Традиционно особое внимание было уделено производству сахарной свеклы, урожай которой составил 4 миллиона тонн. Это на полмиллиона больше, чем в прошлом году. На данный момент выработано уже более 500 тысяч тонн сахара.Производство картофеля в организованном секторе осталось на уровне прошлого года – 172 тысячи тонн.Плодов и ягод в садоводческих хозяйствах собрано более 75 тысяч тонн, что на 15 % выше уровня 2020 года.Из 1,5 миллионов тонн овощей закрытого грунта, планируемых к сбору в РФ в текущем году, более 170 тысяч тонн будет выращено в Липецкой области. Регион продолжает занимать лидирующие позиции в этом направлении.Озимый сев проведен на площади 370 тысяч гектаров в оптимальные агрономические сроки. Основная часть посевов, а это 99 процентов, находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.На финансирование программ агропромышленного комплекса Липецкой области в 2021 году были выделены 3,1 миллиарда рублей, в том числе 2,7 миллиарда из федерального бюджета. Господдержка направлена на развитие отраслей растениеводства, животноводства, на комплексное развитие сельских территорий, на поддержку фермеров, сельской кооперации и на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам. Среднемесячная заработная плата по всем отраслям АПК составила 36,8 тысяч рублей.По словам Игоря Артамонова, в настоящее время на территории Липецкой области реализуются 30 инвестиционных проектов общим объемом вложений более 100 миллиардов рублей.Губернатор добавил, что с учетом строительства двух перерабатывающих заводов компаний "Черкизово-масла" и "Черноземье" по переработке сои общим объемом 1,2 миллиона тонн, также будут увеличены объемы посевов сои.Больше в регионе будут сажать и картофеля. Этого требует строительство второй очереди завода по переработке картофеля, проводимое компанией "ЛВМ РУС".По словам главы региона, перед садоводами области поставлена задача в ближайшее время увеличить производство яблок до 100 тысяч тонн за счет закладки садов.

https://ria.ru/20211020/gospodderzhka-1755436535.html

https://ria.ru/20211123/svekla-1760397336.html

https://ria.ru/20211014/ovoschi-1754591697.html

https://ria.ru/20211014/yabloki-1754591264.html

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экономика, липецкая область, игорь артамонов, россия