https://ria.ru/20211126/ubiystvo-1760865126.html
Мужчин, подозреваемых в убийстве двух пенсионеров в Подмосковье, задержали
Мужчин, подозреваемых в убийстве двух пенсионеров в Подмосковье, задержали - РИА Новости, 26.11.2021
Мужчин, подозреваемых в убийстве двух пенсионеров в Подмосковье, задержали
Двоих подозреваемых в расправе над пенсионерами в подмосковном Волоколамске задержали, сообщается на сайте Следственного комитета России. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:02
2021-11-26T13:02
2021-11-26T13:02
происшествия
краснодарский край
волоколамск
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Двоих подозреваемых в расправе над пенсионерами в подмосковном Волоколамске задержали, сообщается на сайте Следственного комитета России."Арестованы двое мужчин, подозреваемых в убийстве семейной пары пенсионеров... Один из подозреваемых был задержан в Волоколамске, после чего указал, что его подельник находится на территории Краснодарского края, куда тот выехал после совершения преступлений. Местонахождение злоумышленника было установлено, и он был задержан и доставлен к следователю", - говорится в сообщении.По данным следствия, в октябре один из подозреваемых, недавно вышедший из тюрьмы, решил отомстить свидетелю, который давал против него показания в суде. Вместе со знакомым они 15 ноября обманом заманили мужчину в гараж, расположенный по улице Панфилова в Волоколамске.В гараже мужчины связали потерпевшего и избили его, затем решили ограбить "в обоснование возмещения им морального вреда, причиненного дачей показаний в суде в качестве свидетеля", и, оставив его в гараже, направились к нему домой, где находилась его жена. Злоумышленники надели на женщину наручники и обмотали ей скотчем рот и глаза, после чего стали искать деньги в доме, но не нашли. Они вернулись за потерпевшим в гараж и привели его в дом."Приискав в доме топор и веревку, подозреваемые нанесли ими пенсионеру множественные удары в область головы и груди, а потерпевшую задушили. После совершенных убийств злоумышленники, избавившись от предметов, указывавших на их присутствие в доме и следов совершенного ими преступления, скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что дело было передано в производство специализированной следственной группе по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в условиях неочевидности. Уже проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые для следствия предметы. Назначены судебно-медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрические, почерковедческая экспертизы.
https://ria.ru/20211125/ubiystvo-1760677943.html
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происшествия, краснодарский край, волоколамск, россия
Мужчин, подозреваемых в убийстве двух пенсионеров в Подмосковье, задержали
Мужчин, подозреваемых в убийстве двух пенсионеров в Волоколамске задержали
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Двоих подозреваемых в расправе над пенсионерами в подмосковном Волоколамске задержали, сообщается на сайте Следственного комитета России
.
"Арестованы двое мужчин, подозреваемых в убийстве семейной пары пенсионеров... Один из подозреваемых был задержан в Волоколамске
, после чего указал, что его подельник находится на территории Краснодарского края
, куда тот выехал после совершения преступлений. Местонахождение злоумышленника было установлено, и он был задержан и доставлен к следователю", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в октябре один из подозреваемых, недавно вышедший из тюрьмы, решил отомстить свидетелю, который давал против него показания в суде. Вместе со знакомым они 15 ноября обманом заманили мужчину в гараж, расположенный по улице Панфилова в Волоколамске.
В гараже мужчины связали потерпевшего и избили его, затем решили ограбить "в обоснование возмещения им морального вреда, причиненного дачей показаний в суде в качестве свидетеля", и, оставив его в гараже, направились к нему домой, где находилась его жена. Злоумышленники надели на женщину наручники и обмотали ей скотчем рот и глаза, после чего стали искать деньги в доме, но не нашли. Они вернулись за потерпевшим в гараж и привели его в дом.
"Приискав в доме топор и веревку, подозреваемые нанесли ими пенсионеру множественные удары в область головы и груди, а потерпевшую задушили. После совершенных убийств злоумышленники, избавившись от предметов, указывавших на их присутствие в доме и следов совершенного ими преступления, скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что дело было передано в производство специализированной следственной группе по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в условиях неочевидности. Уже проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые для следствия предметы. Назначены судебно-медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрические, почерковедческая экспертизы.