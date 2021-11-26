https://ria.ru/20211126/ubiystvo-1760865126.html

Мужчин, подозреваемых в убийстве двух пенсионеров в Подмосковье, задержали

Мужчин, подозреваемых в убийстве двух пенсионеров в Подмосковье, задержали - РИА Новости, 26.11.2021

Мужчин, подозреваемых в убийстве двух пенсионеров в Подмосковье, задержали

Двоих подозреваемых в расправе над пенсионерами в подмосковном Волоколамске задержали, сообщается на сайте Следственного комитета России. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:02

2021-11-26T13:02

2021-11-26T13:02

происшествия

краснодарский край

волоколамск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Двоих подозреваемых в расправе над пенсионерами в подмосковном Волоколамске задержали, сообщается на сайте Следственного комитета России."Арестованы двое мужчин, подозреваемых в убийстве семейной пары пенсионеров... Один из подозреваемых был задержан в Волоколамске, после чего указал, что его подельник находится на территории Краснодарского края, куда тот выехал после совершения преступлений. Местонахождение злоумышленника было установлено, и он был задержан и доставлен к следователю", - говорится в сообщении.По данным следствия, в октябре один из подозреваемых, недавно вышедший из тюрьмы, решил отомстить свидетелю, который давал против него показания в суде. Вместе со знакомым они 15 ноября обманом заманили мужчину в гараж, расположенный по улице Панфилова в Волоколамске.В гараже мужчины связали потерпевшего и избили его, затем решили ограбить "в обоснование возмещения им морального вреда, причиненного дачей показаний в суде в качестве свидетеля", и, оставив его в гараже, направились к нему домой, где находилась его жена. Злоумышленники надели на женщину наручники и обмотали ей скотчем рот и глаза, после чего стали искать деньги в доме, но не нашли. Они вернулись за потерпевшим в гараж и привели его в дом."Приискав в доме топор и веревку, подозреваемые нанесли ими пенсионеру множественные удары в область головы и груди, а потерпевшую задушили. После совершенных убийств злоумышленники, избавившись от предметов, указывавших на их присутствие в доме и следов совершенного ими преступления, скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что дело было передано в производство специализированной следственной группе по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в условиях неочевидности. Уже проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые для следствия предметы. Назначены судебно-медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрические, почерковедческая экспертизы.

https://ria.ru/20211125/ubiystvo-1760677943.html

https://ria.ru/20211122/arest-1760231974.html

краснодарский край

волоколамск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, волоколамск, россия