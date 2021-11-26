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Путин заявил об увеличении товарооборота России и Азербайджана
Путин заявил об увеличении товарооборота России и Азербайджана - РИА Новости, 26.11.2021
Путин заявил об увеличении товарооборота России и Азербайджана
Объем товарооборота РФ и Азербайджана, несмотря на пандемию коронавируса, увеличился на 11%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:54
2021-11-26T15:39
азербайджан
россия
в мире
сочи
владимир путин
ильхам алиев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Объем товарооборота РФ и Азербайджана, несмотря на пандемию коронавируса, увеличился на 11%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Сочи."Как вы отметили, товарооборот растет. Очень большой взаимный интерес к экономическому сотрудничеству, в том числе и среди бизнес-кругов. Конечно же, нас очень радует, что наши отношения охватывают очень много сфер. Мы сейчас реализуем семь "дорожных карт" по практически подавляющему большинству сфер экономики, транспорта, гуманитарному сотрудничеству", - сказал Алиев.Президент Азербайджана также поблагодарил российского коллегу за прекрасные условия, созданные азербайджанским студентам в России."Я смотрел перед визитом последние данные, более 15 тысяч граждан Азербайджана обучаются в российских вузах. Они получают хорошее образование, становятся своеобразным мостом между нашими странами", - сказал Алиев.
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азербайджан, россия, в мире, сочи, владимир путин, ильхам алиев
14:54 26.11.2021 (обновлено: 15:39 26.11.2021)
 
Путин заявил об увеличении товарооборота России и Азербайджана

Путин: объем товарооборота России и Азербайджана увеличился на 11%, несмотря на пандемию

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Объем товарооборота РФ и Азербайджана, несмотря на пандемию коронавируса, увеличился на 11%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Сочи.
"Наше стратегическое партнерство развивается весьма успешно. Достаточно сказать, что несмотря на все пандемийные вопросы и ограничения в экономике, с этим связанные, все-таки в этом году, за 9 месяцев текущего года, объем товарооборота увеличился у нас на 11%. Это хороший показатель", - сказал Путин.
"Как вы отметили, товарооборот растет. Очень большой взаимный интерес к экономическому сотрудничеству, в том числе и среди бизнес-кругов. Конечно же, нас очень радует, что наши отношения охватывают очень много сфер. Мы сейчас реализуем семь "дорожных карт" по практически подавляющему большинству сфер экономики, транспорта, гуманитарному сотрудничеству", - сказал Алиев.
Президент Азербайджана также поблагодарил российского коллегу за прекрасные условия, созданные азербайджанским студентам в России.
"Я смотрел перед визитом последние данные, более 15 тысяч граждан Азербайджана обучаются в российских вузах. Они получают хорошее образование, становятся своеобразным мостом между нашими странами", - сказал Алиев.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
15:08
Путин перед встречей с Алиевым поговорил с Шойгу и Бортниковым
 
АзербайджанРоссияВ миреСочиВладимир ПутинИльхам Алиев
 
 
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