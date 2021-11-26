https://ria.ru/20211126/tovarooborot-1760893761.html

Путин заявил об увеличении товарооборота России и Азербайджана

Путин заявил об увеличении товарооборота России и Азербайджана - РИА Новости, 26.11.2021

Путин заявил об увеличении товарооборота России и Азербайджана

Объем товарооборота РФ и Азербайджана, несмотря на пандемию коронавируса, увеличился на 11%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:54

2021-11-26T14:54

2021-11-26T15:39

азербайджан

россия

в мире

сочи

владимир путин

ильхам алиев

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Объем товарооборота РФ и Азербайджана, несмотря на пандемию коронавируса, увеличился на 11%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Сочи."Как вы отметили, товарооборот растет. Очень большой взаимный интерес к экономическому сотрудничеству, в том числе и среди бизнес-кругов. Конечно же, нас очень радует, что наши отношения охватывают очень много сфер. Мы сейчас реализуем семь "дорожных карт" по практически подавляющему большинству сфер экономики, транспорта, гуманитарному сотрудничеству", - сказал Алиев.Президент Азербайджана также поблагодарил российского коллегу за прекрасные условия, созданные азербайджанским студентам в России."Я смотрел перед визитом последние данные, более 15 тысяч граждан Азербайджана обучаются в российских вузах. Они получают хорошее образование, становятся своеобразным мостом между нашими странами", - сказал Алиев.

https://ria.ru/20211126/vstrecha-1760897380.html

азербайджан

россия

сочи

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азербайджан, россия, в мире, сочи, владимир путин, ильхам алиев