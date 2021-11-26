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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211126/torgovlya-1760983100.html
Внешнеторговый оборот между Калужской областью и Венгрией вырос на 34%
Внешнеторговый оборот между Калужской областью и Венгрией вырос на 34% - РИА Новости, 26.11.2021
Внешнеторговый оборот между Калужской областью и Венгрией вырос на 34%
Внешнеторговый оборот между Калужской областью и Венгрией по итогам 2020 года увеличился на 34% и составил 177 миллионов долларов, заявил губернатор региона... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T21:32
2021-11-26T21:32
калужская область
экономика
венгрия
калужская область
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КАЛУГА, 26 ноя - РИА Новости. Внешнеторговый оборот между Калужской областью и Венгрией по итогам 2020 года увеличился на 34% и составил 177 миллионов долларов, заявил губернатор региона Владислав Шапша.В пятницу в Обнинске (Калужская область) состоялось XIV заседание Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. В заседании принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша."Развитие всестороннего сотрудничества с Венгрией имеет для Калужской области большое значение. В 2013 году одними из первых среди российских регионов мы подписали соглашение о развитии сотрудничества с министерством национальной экономики Венгрии. С тех пор наши связи крепнут. Растёт внешнеторговый оборот. По итогам прошлого года он увеличился на 34% и составил 177 миллионов долларов США", - заявил Владислав Шапша в своем выступлении.Он подчеркнул, что Калужская область заинтересована в дальнейшей реализации совместных проектов в здравоохранении, в частности в лечении онкологических больных, в фармацевтике, научно-технической отрасли, образовании и других сферах."Мы будем рады видеть в числе наших новых партнёров венгерские компании. И приложим все усилия, чтобы экономическое сотрудничество двух государств расширялось", - отметил глава региона.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул, что Венгрия входит в десятку стратегических торговых партнеров России. По словам Петера Сийярто, 2021 год стал самым успешным во взаимоотношениях России и Венгрии, поскольку был отмечен реализацией серьезных проектов. В частности, он отметил огромную значимость своевременных поставок в Венгрию российской вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V", которая спасла, по его словам, миллион жизней его соотечественников.
https://ria.ru/20211123/kaluga-1760418022.html
https://ria.ru/20211119/organika-1759837450.html
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экономика, венгрия, калужская область
21:32 26.11.2021
 
Внешнеторговый оборот между Калужской областью и Венгрией вырос на 34%

Внешнеторговый оборот между Калужской областью и Венгрией вырос на 34%

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 26 ноя - РИА Новости. Внешнеторговый оборот между Калужской областью и Венгрией по итогам 2020 года увеличился на 34% и составил 177 миллионов долларов, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
В пятницу в Обнинске (Калужская область) состоялось XIV заседание Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. В заседании принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша.
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"Развитие всестороннего сотрудничества с Венгрией имеет для Калужской области большое значение. В 2013 году одними из первых среди российских регионов мы подписали соглашение о развитии сотрудничества с министерством национальной экономики Венгрии. С тех пор наши связи крепнут. Растёт внешнеторговый оборот. По итогам прошлого года он увеличился на 34% и составил 177 миллионов долларов США", - заявил Владислав Шапша в своем выступлении.
Он подчеркнул, что Калужская область заинтересована в дальнейшей реализации совместных проектов в здравоохранении, в частности в лечении онкологических больных, в фармацевтике, научно-технической отрасли, образовании и других сферах.
"Мы будем рады видеть в числе наших новых партнёров венгерские компании. И приложим все усилия, чтобы экономическое сотрудничество двух государств расширялось", - отметил глава региона.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул, что Венгрия входит в десятку стратегических торговых партнеров России. По словам Петера Сийярто, 2021 год стал самым успешным во взаимоотношениях России и Венгрии, поскольку был отмечен реализацией серьезных проектов. В частности, он отметил огромную значимость своевременных поставок в Венгрию российской вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V", которая спасла, по его словам, миллион жизней его соотечественников.
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