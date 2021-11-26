https://ria.ru/20211126/torgovlya-1760821590.html
Собянин: Москва с точки зрения объема торговли чувствует себя неплохо
Собянин: Москва с точки зрения объема торговли чувствует себя неплохо - РИА Новости, 26.11.2021
Собянин: Москва с точки зрения объема торговли чувствует себя неплохо
Москва с точки зрения общего объема торговли чувствует себя неплохо, обороты за два года увеличились, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:08
2021-11-26T09:08
2021-11-26T09:49
экономика
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Москва с точки зрения общего объема торговли чувствует себя неплохо, обороты за два года увеличились, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости."Происходит структурная перестройка в области торговли, онлайн увеличивается, офлайн уменьшается. Если взять торговые обороты по Москве, то они по сравнению с 2019 годом не уменьшились, а увеличились. Поэтому с точки зрения общего объема торговли Москва неплохо себя чувствует, и чего-то такого во время пандемии не произошло. Но еще раз говорю, что происходит секторальная перестройка, и она будет продолжаться и после пандемии", - рассказал Собянин.
https://ria.ru/20211126/otrasli-1760812484.html
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Собянин: "Пандемия не сократила торговые обороты в Москве"
Москва с точки зрения общего объема торговли чувствует себя неплохо, обороты за два года увеличились, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
2021-11-26T09:08
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PT0M18S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19
09:08 26.11.2021 (обновлено: 09:49 26.11.2021)
Собянин: Москва с точки зрения объема торговли чувствует себя неплохо
Мэр Собянин: Москва с точки зрения общего объема торговли чувствует себя неплохо