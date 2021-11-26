https://ria.ru/20211126/torgovlya-1760821590.html

Собянин: Москва с точки зрения объема торговли чувствует себя неплохо

Собянин: Москва с точки зрения объема торговли чувствует себя неплохо - РИА Новости, 26.11.2021

Собянин: Москва с точки зрения объема торговли чувствует себя неплохо

Москва с точки зрения общего объема торговли чувствует себя неплохо, обороты за два года увеличились, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T09:08

2021-11-26T09:08

2021-11-26T09:49

экономика

москва

сергей собянин

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Москва с точки зрения общего объема торговли чувствует себя неплохо, обороты за два года увеличились, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости."Происходит структурная перестройка в области торговли, онлайн увеличивается, офлайн уменьшается. Если взять торговые обороты по Москве, то они по сравнению с 2019 годом не уменьшились, а увеличились. Поэтому с точки зрения общего объема торговли Москва неплохо себя чувствует, и чего-то такого во время пандемии не произошло. Но еще раз говорю, что происходит секторальная перестройка, и она будет продолжаться и после пандемии", - рассказал Собянин.

https://ria.ru/20211126/otrasli-1760812484.html

москва

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2021

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Собянин: "Пандемия не сократила торговые обороты в Москве" Москва с точки зрения общего объема торговли чувствует себя неплохо, обороты за два года увеличились, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости. 2021-11-26T09:08 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19