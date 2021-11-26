https://ria.ru/20211126/telekonkurs-1760939632.html

В Москве пройдет XXII Международный телеконкурс юных музыкантов "Щелкунчик"

В Москве пройдет XXII Международный телеконкурс юных музыкантов "Щелкунчик" - РИА Новости, 26.11.2021

В Москве пройдет XXII Международный телеконкурс юных музыкантов "Щелкунчик"

В Москве с 29 ноября по 6 декабря 2021 года пройдет XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". Он соберет в столице 48 исполнителей... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:50

2021-11-26T17:50

2021-11-26T17:50

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МОСКВА, 26 ноя – Пресс-служба телеканала "Россия - Культура". В Москве с 29 ноября по 6 декабря 2021 года пройдет XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". Он соберет в столице 48 исполнителей (не старше 15 лет) из городов России и других стран (в их числе - США, Канада, Китай, Ливан, Армения, Польша, Кипр, Сербия). На протяжении двух с лишним десятилетий этот проект является приоритетным для телеканала "Россия - Культура". Многие "щелкунчики" прошлых лет уже занимают почетные места в профессиональных рейтингах, удостоены наград, успешно концертируют. Среди них - пианист Даниил Трифонов, скрипач Даниэль Лозакович, Ростислав Шараевский (ударные инструменты), скрипачка Лея Чжу и многие другие исполнители.Сохранить особую деловую и творческую атмосферу конкурса особенно важно в нынешних непростых условиях. Организаторы делают все, чтобы состязание прошло успешно, став запоминающимся этапом в жизни и карьере каждого участника. Их полный список можно найти на платформе СМОТРИМ: https://smotrim.ru/article/2626177По условиям конкурса, юные музыканты соревнуются в трех номинациях: фортепиано, струнные инструменты (скрипка, виолончель, контрабас, арфа), духовые (кроме блок-флейты) и ударные инструменты.Решать, кто из юных музыкантов достоин считаться лучшим в своей специальности, традиционно будут профессионалы высочайшего класса — именитые педагоги и музыканты.29 ноября в Концертном зале имени П.И. Чайковского днем пройдет жеребьевка, которая определит порядок выступления участников, а в 19:00 состоится торжественное открытие конкурса. Смотр включает III тура: программа I и II туров исполняется соло или с концертмейстером (эти прослушивания пройдут в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных). Третий тур состоится 6 декабря и определит имена лауреатов. Участники этого тура выступят с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии под управлением дирижера Михаила Шехтмана в Концертном зале имени П. И. Чайковского.Каждый участник I тура получит диплом участника конкурса, участники II тура – звание дипломанта конкурса и памятные призы. Победителями III тура станут 9 лауреатов (по 3 в каждой номинации), которые получат премии и памятные призы:При помощи смс-голосования 6 декабря также определится обладатель приза зрительских симпатий.Церемонии открытия и закрытия конкурса, а также конкурсные туры будут транслироваться в прямом эфире канала "Россия-Культура" и на медиаплатформе ВГТРК "СМОТРИМ".29 ноября в 19:00 в эфире телеканала "Россия - Культура" и на медиаплатформе ВГТРК "СМОТРИМ" - прямая трансляция Торжественного открытия конкурса.Участники концерта-открытия уже известны. Свое мастерство покажут лауреаты конкурса "Щелкунчик" разных лет - Химари Йошимура (скрипка, "Золотой Щелкунчик", 2019), Роман Шер (фортепиано, "Золотой Щелкунчик", 2020), Вера Когай (ударные инструменты, "Серебряный Щелкунчик", 2020), Андрей Зайцев (кларнет, "Золотой Щелкунчик", 2020), Сергей Давыдченко фортепиано, "Золотой Щелкунчик", 2016). Зрители также увидят и услышат выступления музыкантов-членов жюри конкурса. Это Валентина Мишо (саксофон), Гилад Карни (альт), И-Пинь Ян (ударные). Игру исполнителей будет сопровождать Академический симфонический оркестр Московской филармонии, за дирижерский пульт встанет еще один член жюри - Владислав Лаврик.Прослушивания I тура конкурса состоятся 30 ноября. Онлайн трансляция пройдет на медиаплатформе ВГТРК "СМОТРИМ".Прямую трансляцию прослушиваний II тура смотрите на телеканале "Россия - Культура" и на медиаплатформе ВГТРК "СМОТРИМ" 1 декабря.6 декабря в 21:00 в прямом эфире ТК "Россия - Культура" и на медиаплатформе ВГТРК "СМОТРМ" начнется трансляция финала и торжественного закрытия XXII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик".РИА Новости выступает информационным партнером Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик".О КОНКУРСЕ:Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" учрежден телеканалом "Культура" в 2000 году. Юные артисты, не достигшие 15 лет, выступают на академических сценах столицы России, исполняя сложнейшие классические произведения и сочинения современных композиторов. Для молодых музыкантов "Щелкунчик" – это уникальная возможность заявить о себе и подняться на новую ступень в профессиональном развитии. Благодаря прямым телевизионным эфирам и онлайн-трансляциям всех этапов конкурса, его участники получают многомиллионную аудиторию, известность и признание публики. В финале конкурса лауреаты традиционно выступают в сопровождении симфонического оркестра на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского.С 2016 года "Щелкунчик" является членом Европейской ассоциации музыкальных конкурсов для юношества (EMCY). XVI конкурс стал финалистом профессиональной телепремии ТЭФИ в номинации "Передачи для детей и юношества".Состязание талантов не заканчивается для его участников церемонией закрытия, наградами и подарками. Конкурсанты "Щелкунчика" поступают в лучшие музыкальные учебные заведения страны, при поддержке известных российских и зарубежных музыкантов концертируют в разных городах России и мира, участвуют в престижных музыкальных фестивалях.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы