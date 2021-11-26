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Путин заявил об исторических связях России с Арменией и Азербайджаном
Путин заявил об исторических связях России с Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 26.11.2021
Путин заявил об исторических связях России с Арменией и Азербайджаном
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Армении и Азербайджана заявил о необходимости поддерживать и развивать отношения трех стран. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:43
2021-11-26T16:43
2021-11-26T17:03
россия
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армения
азербайджан
сочи
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
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СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Армении и Азербайджана заявил о необходимости поддерживать и развивать отношения трех стран.В Сочи в пятницу проходит трехсторонняя встреча с участием лидеров России, Армении и Азербайджана."Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторически связи. Не хотелось бы, чтобы они разрушались. А наоборот, мы должны стремится к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211126/karabakh-1760773887.html
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россия, в мире, армения, азербайджан, сочи, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян
16:43 26.11.2021 (обновлено: 17:03 26.11.2021)
Путин заявил об исторических связях России с Арменией и Азербайджаном
Президент Путин: у России глубокие исторические связи с Арменией и Азербайджаном