https://ria.ru/20211126/svyazi-1760920322.html

Путин заявил об исторических связях России с Арменией и Азербайджаном

Путин заявил об исторических связях России с Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 26.11.2021

Путин заявил об исторических связях России с Арменией и Азербайджаном

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Армении и Азербайджана заявил о необходимости поддерживать и развивать отношения трех стран. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:43

2021-11-26T16:43

2021-11-26T17:03

россия

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армения

азербайджан

сочи

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

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СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Армении и Азербайджана заявил о необходимости поддерживать и развивать отношения трех стран.В Сочи в пятницу проходит трехсторонняя встреча с участием лидеров России, Армении и Азербайджана."Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторически связи. Не хотелось бы, чтобы они разрушались. А наоборот, мы должны стремится к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211126/karabakh-1760773887.html

россия

армения

азербайджан

сочи

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россия, в мире, армения, азербайджан, сочи, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян