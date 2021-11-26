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Посол США навестил в колонии осужденного за шпионаж Уилана
Посол США навестил в колонии осужденного за шпионаж Уилана - РИА Новости, 26.11.2021
Посол США навестил в колонии осужденного за шпионаж Уилана
Американца Пола Уилана, отбывающего в России наказание за шпионаж, посетил посол США в РФ Джон Салливан, сотрудники посольства сообщили, что тот выглядел... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:56
2021-11-26T18:00
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
джон салливан
пол уилан
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ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Американца Пола Уилана, отбывающего в России наказание за шпионаж, посетил посол США в РФ Джон Салливан, сотрудники посольства сообщили, что тот выглядел хорошо, следует из переданного в РИА Новости письма его брата Дэвида Уилана."Сотрудники посольства сказали, что Пол выглядел здорово и хорошо", - сообщил Дэвид Уилан.Брат осужденного добавил, что Уилан попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет России проверить на коррупцию колонию, где он отбывает наказание за шпионаж, следует из переданного в РИА Новости письма его брата Дэвида Уилана.Дэвид Уилан рассказал, что его брат Пол смог накануне связаться по телефону с родителями после продолжительной паузы в общении."Я попросил провести расследования генеральным прокурором и специальным следственным комитетом Российской Федерации коррупции, которая происходит здесь слишком часто", - процитировал Дэвид сообщение брата.По его словам, Пол Уилан утверждает, что обеспокоен такими явлениями, как "воровство, вымогательство, действия из мести, сфабрикованные дисциплинарные обвинения, запреты на доступ адвоката и консульских работников, создание помех юридическим процедурам, фабрикация документов, дискриминация", кроме того его пугают крысы в здании.Пол Уилан был задержан в России в конце 2018 года и приговорен к 16-летнему заключения по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ.
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сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джон салливан, пол уилан, россия
17:56 26.11.2021 (обновлено: 18:00 26.11.2021)
 
Посол США навестил в колонии осужденного за шпионаж Уилана

Посол США Салливан навестил в колонии осужденного за шпионаж Пола Уилана

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Американца Пола Уилана, отбывающего в России наказание за шпионаж, посетил посол США в РФ Джон Салливан, сотрудники посольства сообщили, что тот выглядел хорошо, следует из переданного в РИА Новости письма его брата Дэвида Уилана.
"Сотрудники посольства сказали, что Пол выглядел здорово и хорошо", - сообщил Дэвид Уилан.
Брат осужденного добавил, что Уилан попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет России проверить на коррупцию колонию, где он отбывает наказание за шпионаж, следует из переданного в РИА Новости письма его брата Дэвида Уилана.
Дэвид Уилан рассказал, что его брат Пол смог накануне связаться по телефону с родителями после продолжительной паузы в общении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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Начальника колонии, где сидит американец Уилан, уличили во взяточничестве
"Я попросил провести расследования генеральным прокурором и специальным следственным комитетом Российской Федерации коррупции, которая происходит здесь слишком часто", - процитировал Дэвид сообщение брата.
По его словам, Пол Уилан утверждает, что обеспокоен такими явлениями, как "воровство, вымогательство, действия из мести, сфабрикованные дисциплинарные обвинения, запреты на доступ адвоката и консульских работников, создание помех юридическим процедурам, фабрикация документов, дискриминация", кроме того его пугают крысы в здании.
Пол Уилан был задержан в России в конце 2018 года и приговорен к 16-летнему заключения по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ.
 
СШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Джон СалливанПол УиланРоссия
 
 
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