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Посол США навестил в колонии осужденного за шпионаж Уилана

Посол США навестил в колонии осужденного за шпионаж Уилана - РИА Новости, 26.11.2021

Посол США навестил в колонии осужденного за шпионаж Уилана

Американца Пола Уилана, отбывающего в России наказание за шпионаж, посетил посол США в РФ Джон Салливан, сотрудники посольства сообщили, что тот выглядел... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:56

2021-11-26T17:56

2021-11-26T18:00

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

джон салливан

пол уилан

россия

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ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Американца Пола Уилана, отбывающего в России наказание за шпионаж, посетил посол США в РФ Джон Салливан, сотрудники посольства сообщили, что тот выглядел хорошо, следует из переданного в РИА Новости письма его брата Дэвида Уилана."Сотрудники посольства сказали, что Пол выглядел здорово и хорошо", - сообщил Дэвид Уилан.Брат осужденного добавил, что Уилан попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет России проверить на коррупцию колонию, где он отбывает наказание за шпионаж, следует из переданного в РИА Новости письма его брата Дэвида Уилана.Дэвид Уилан рассказал, что его брат Пол смог накануне связаться по телефону с родителями после продолжительной паузы в общении."Я попросил провести расследования генеральным прокурором и специальным следственным комитетом Российской Федерации коррупции, которая происходит здесь слишком часто", - процитировал Дэвид сообщение брата.По его словам, Пол Уилан утверждает, что обеспокоен такими явлениями, как "воровство, вымогательство, действия из мести, сфабрикованные дисциплинарные обвинения, запреты на доступ адвоката и консульских работников, создание помех юридическим процедурам, фабрикация документов, дискриминация", кроме того его пугают крысы в здании.Пол Уилан был задержан в России в конце 2018 года и приговорен к 16-летнему заключения по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ.

https://ria.ru/20211119/vzyatka-1759894190.html

сша

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джон салливан, пол уилан, россия