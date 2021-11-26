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Корпуса четырех стационаров возвращают в плановый режим, заявил Собянин

Корпуса четырех стационаров возвращают в плановый режим, заявил Собянин - РИА Новости, 26.11.2021

Корпуса четырех стационаров возвращают в плановый режим, заявил Собянин

Корпуса четырёх стационаров в Москве возвращают в плановый режим после работы с COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:24

2021-11-26T18:24

2021-11-26T18:35

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москва

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Корпуса четырёх стационаров в Москве возвращают в плановый режим после работы с COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Число госпитализаций с ковидом снизилось, поэтому переводим корпуса четырёх стационаров в плановый режим работы", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".Отмечается, что со 2 декабря после санобработки к оказанию помощи в обычном режиме вернутся ГКБ №24, корпуса в больницах им. Спасокукоцкого и им. Иноземцева и отделения в больнице им. Башляевой.

москва

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2021

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