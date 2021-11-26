https://ria.ru/20211126/sk-1760915598.html
В Кировской области проверяют информацию о нарушениях в колонии
В Кировской области проверяют информацию о нарушениях в колонии - РИА Новости, 26.11.2021
В Кировской области проверяют информацию о нарушениях в колонии
Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по заявлению членов СПЧ о выявленных нарушениях в ИК-6 в Кировской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:26
2021-11-26T16:26
2021-11-26T16:26
происшествия
кировская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
здоровье - общество
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по заявлению членов СПЧ о выявленных нарушениях в ИК-6 в Кировской области, сообщила РИА Новости пресс-служба УФСИН России по региону.Ранее члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, Ева Меркачева и Игорь Каляпин проверили несколько пенитенциарных учреждений Кировской области и выявили нарушения. В частности, они заявили о том, что в колонии №6 заключённые жалуются на незаконные методы воздействия.
https://ria.ru/20211122/otvetstvennost-1760229617.html
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происшествия, кировская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество, россия
В Кировской области проверяют информацию о нарушениях в колонии
СК и прокуратура проверяют кировскую колонию ИК-6 после жалоб осужденных