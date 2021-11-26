https://ria.ru/20211126/sk-1760915598.html

В Кировской области проверяют информацию о нарушениях в колонии

В Кировской области проверяют информацию о нарушениях в колонии - РИА Новости, 26.11.2021

В Кировской области проверяют информацию о нарушениях в колонии

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по заявлению членов СПЧ о выявленных нарушениях в ИК-6 в Кировской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:26

2021-11-26T16:26

2021-11-26T16:26

происшествия

кировская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

здоровье - общество

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по заявлению членов СПЧ о выявленных нарушениях в ИК-6 в Кировской области, сообщила РИА Новости пресс-служба УФСИН России по региону.Ранее члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, Ева Меркачева и Игорь Каляпин проверили несколько пенитенциарных учреждений Кировской области и выявили нарушения. В частности, они заявили о том, что в колонии №6 заключённые жалуются на незаконные методы воздействия.

https://ria.ru/20211122/otvetstvennost-1760229617.html

кировская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кировская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество, россия