https://ria.ru/20211126/sk-1760817740.html
В Хабаровском крае дело о махинациях с ремонтом дороги дошло до суда
В Хабаровском крае дело о махинациях с ремонтом дороги дошло до суда - РИА Новости, 26.11.2021
В Хабаровском крае дело о махинациях с ремонтом дороги дошло до суда
Шесть человек, в том числе руководитель компании "Дальстрой ДВ" и должностные лица краевого государственного казенного учреждения "Хабаровскуправтодор"... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:30
2021-11-26T08:30
2021-11-26T08:30
происшествия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Шесть человек, в том числе руководитель компании "Дальстрой ДВ" и должностные лица краевого государственного казенного учреждения "Хабаровскуправтодор" предстанут перед судом за мошенничество и взятки при выполнении работ в рамках национального проекта в Хабаровском крае, сообщает региональное СУСК РФ.Учредитель и генеральный директор компании "Дальстрой ДВ" обвиняется по статьям "мошенничество" и "дача взятки", двое его знакомых обвиняются в мошенничестве, а трое должностных лиц КГКУ "Хабаровскуправтодор" - по статье "получение взятки".Установлено, что в декабре 2019 года между КГКУ "Хабаровскуправтодор" и ООО "Дальстрой ДВ" заключен контракт на ремонту автомобильной дороги "Проезд к с. Васильевка" в Бикинском районе. По версии следствия, гендиректор ООО "Дальстрой ДВ", не собираясь выполнять обязательства, договорился с двумя знакомыми о том, что один из них сымитирует ремонтные работы на дороге с использованием щебеночно-песчаной смеси иной категории, а другой подготовит фиктивные документы. Должностные лица "Хабаровскуправтодор" получили от руководителя фирмы-подрядчика взятку в 480 тысяч рублей за приемку работ.Министерству транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края причинен ущерб на сумму свыше 15 миллионов рублей."Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением готовится к направлению в суд для рассмотрения его по существу", - отмечает следствие.
https://ria.ru/20211125/sk-1760718743.html
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происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Хабаровском крае дело о махинациях с ремонтом дороги дошло до суда
Шесть человек будут судить в Хабаровском крае за махинации с ремонтом дороги по нацпроекту
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости.
Шесть человек, в том числе руководитель компании "Дальстрой ДВ" и должностные лица краевого государственного казенного учреждения "Хабаровскуправтодор" предстанут перед судом за мошенничество и взятки при выполнении работ в рамках национального проекта в Хабаровском крае
, сообщает региональное СУСК РФ
.
"В Хабаровском крае перед судом предстанут шесть обвиняемых в совершении мошенничества и коррупционных преступлений при выполнении работ в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.
Учредитель и генеральный директор компании "Дальстрой ДВ" обвиняется по статьям "мошенничество" и "дача взятки", двое его знакомых обвиняются в мошенничестве, а трое должностных лиц КГКУ "Хабаровскуправтодор" - по статье "получение взятки".
Установлено, что в декабре 2019 года между КГКУ "Хабаровскуправтодор" и ООО "Дальстрой ДВ" заключен контракт на ремонту автомобильной дороги "Проезд к с. Васильевка" в Бикинском районе. По версии следствия, гендиректор ООО "Дальстрой ДВ", не собираясь выполнять обязательства, договорился с двумя знакомыми о том, что один из них сымитирует ремонтные работы на дороге с использованием щебеночно-песчаной смеси иной категории, а другой подготовит фиктивные документы. Должностные лица "Хабаровскуправтодор" получили от руководителя фирмы-подрядчика взятку в 480 тысяч рублей за приемку работ.
Министерству транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края причинен ущерб на сумму свыше 15 миллионов рублей.
"Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением готовится к направлению в суд для рассмотрения его по существу", - отмечает следствие.