https://ria.ru/20211126/sk-1760817740.html

В Хабаровском крае дело о махинациях с ремонтом дороги дошло до суда

В Хабаровском крае дело о махинациях с ремонтом дороги дошло до суда - РИА Новости, 26.11.2021

В Хабаровском крае дело о махинациях с ремонтом дороги дошло до суда

Шесть человек, в том числе руководитель компании "Дальстрой ДВ" и должностные лица краевого государственного казенного учреждения "Хабаровскуправтодор"... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:30

2021-11-26T08:30

2021-11-26T08:30

происшествия

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591176313_0:233:2937:1885_1920x0_80_0_0_2af68d53b8020e84cf92628938b2ba78.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Шесть человек, в том числе руководитель компании "Дальстрой ДВ" и должностные лица краевого государственного казенного учреждения "Хабаровскуправтодор" предстанут перед судом за мошенничество и взятки при выполнении работ в рамках национального проекта в Хабаровском крае, сообщает региональное СУСК РФ.Учредитель и генеральный директор компании "Дальстрой ДВ" обвиняется по статьям "мошенничество" и "дача взятки", двое его знакомых обвиняются в мошенничестве, а трое должностных лиц КГКУ "Хабаровскуправтодор" - по статье "получение взятки".Установлено, что в декабре 2019 года между КГКУ "Хабаровскуправтодор" и ООО "Дальстрой ДВ" заключен контракт на ремонту автомобильной дороги "Проезд к с. Васильевка" в Бикинском районе. По версии следствия, гендиректор ООО "Дальстрой ДВ", не собираясь выполнять обязательства, договорился с двумя знакомыми о том, что один из них сымитирует ремонтные работы на дороге с использованием щебеночно-песчаной смеси иной категории, а другой подготовит фиктивные документы. Должностные лица "Хабаровскуправтодор" получили от руководителя фирмы-подрядчика взятку в 480 тысяч рублей за приемку работ.Министерству транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края причинен ущерб на сумму свыше 15 миллионов рублей."Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением готовится к направлению в суд для рассмотрения его по существу", - отмечает следствие.

https://ria.ru/20211125/sk-1760718743.html

хабаровский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), россия