https://ria.ru/20211126/shveytsariya-1760941934.html
Министр иностранных дел Швейцарии не сможет продолжить поездку в Китай
Министр иностранных дел Швейцарии не сможет продолжить поездку в Китай - РИА Новости, 26.11.2021
Министр иностранных дел Швейцарии не сможет продолжить поездку в Китай
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, самолет с которым ранее приземлился в Москве, не сможет продолжить поездку в Китай и в пятницу вернется в свою РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:54
2021-11-26T17:54
2021-11-26T18:10
в мире
швейцария
китай
москва
ханчжоу
новосибирск
мид швейцарии
толмачево (аэропорт)
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ЦЮРИХ, 26 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, самолет с которым ранее приземлился в Москве, не сможет продолжить поездку в Китай и в пятницу вернется в свою страну.В субботу Кассис должен был встретиться со своим китайским коллегой Ван И. Но в пятницу самолет с министром из-за технических неполадок был перенаправлен в Москву. Самолет швейцарских ВВС, следовавший рейсом Новосибирск - Ханчжоу, вернулся в аэропорт вылета "Толмачево", а затем отправился в Москву вместо Китая по технической причине, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Как заявили РИА Новости в МИД Швейцарии, ситуация с самолетом, перенаправленным в Москву, не представляла угрозы для находившихся на борту.
https://ria.ru/20211119/siluanov-1759859448.html
швейцария
китай
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в мире, швейцария, китай, москва, ханчжоу, новосибирск, мид швейцарии, толмачево (аэропорт), ван и (политик), россия
17:54 26.11.2021 (обновлено: 18:10 26.11.2021)
Министр иностранных дел Швейцарии не сможет продолжить поездку в Китай
Находящийся в Москве глава МИД Швейцарии не сможет продолжить поездку в Китай