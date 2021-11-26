https://ria.ru/20211126/shveytsariya-1760941934.html

Министр иностранных дел Швейцарии не сможет продолжить поездку в Китай

Министр иностранных дел Швейцарии не сможет продолжить поездку в Китай - РИА Новости, 26.11.2021

Министр иностранных дел Швейцарии не сможет продолжить поездку в Китай

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, самолет с которым ранее приземлился в Москве, не сможет продолжить поездку в Китай и в пятницу вернется в свою РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:54

2021-11-26T17:54

2021-11-26T18:10

в мире

швейцария

китай

москва

ханчжоу

новосибирск

мид швейцарии

толмачево (аэропорт)

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ЦЮРИХ, 26 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, самолет с которым ранее приземлился в Москве, не сможет продолжить поездку в Китай и в пятницу вернется в свою страну.В субботу Кассис должен был встретиться со своим китайским коллегой Ван И. Но в пятницу самолет с министром из-за технических неполадок был перенаправлен в Москву. Самолет швейцарских ВВС, следовавший рейсом Новосибирск - Ханчжоу, вернулся в аэропорт вылета "Толмачево", а затем отправился в Москву вместо Китая по технической причине, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Как заявили РИА Новости в МИД Швейцарии, ситуация с самолетом, перенаправленным в Москву, не представляла угрозы для находившихся на борту.

https://ria.ru/20211119/siluanov-1759859448.html

швейцария

китай

москва

ханчжоу

новосибирск

россия

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2021

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