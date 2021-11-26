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Самолет с главой МИД Швейцарии сядет в Москве из-за технических проблем
Самолет с главой МИД Швейцарии сядет в Москве из-за технических проблем - РИА Новости, 26.11.2021
Самолет с главой МИД Швейцарии сядет в Москве из-за технических проблем
Самолет с главой Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассисом, направлявшийся в Китай, из-за технических неполадок был... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:25
2021-11-26T14:25
2021-11-26T14:36
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ЦЮРИХ, 26 ноя - РИА Новости. Самолет с главой Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассисом, направлявшийся в Китай, из-за технических неполадок был перенаправлен в Москву, сообщили в МИД Конфедерации."Из-за технических проблем самолет Федерального совета (правительства – ред.), который находился на пути в Китай с федеральным советником Иньяцио Кассисом на борту, был перенаправлен в Москву. Там проверяется, возможно ли дальнейшее путешествие в Китай", - сообщил МИД Швейцарии в своем аккаунте в Twitter.Ожидалось, что в субботу Кассис встретится со своим китайским коллегой Ван И. Стороны планировали обсудить развитие двусторонних отношений на фоне пандемии коронавируса, текущие международные события и права человека. Кроме того, Кассис планировал представить стратегию правительства Швейцарии по Китаю.
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14:25 26.11.2021 (обновлено: 14:36 26.11.2021)
Самолет с главой МИД Швейцарии сядет в Москве из-за технических проблем
Самолет с главой МИД Швейцарии Кассисом перенаправили в Москву из-за неполадок