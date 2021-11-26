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"Эхо Москвы" оштрафовали на 160 тысяч рублей

"Эхо Москвы" оштрафовали на 160 тысяч рублей - РИА Новости, 26.11.2021

"Эхо Москвы" оштрафовали на 160 тысяч рублей

Пресненский суд Москвы по четырем протоколам оштрафовал "Эхо Москвы" в общей сложности на 160 тысяч рублей за упоминания признанных иностранным агентом... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:56

2021-11-26T18:56

2021-11-26T18:56

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эхо москвы (радиостанция)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы по четырем протоколам оштрафовал "Эхо Москвы" в общей сложности на 160 тысяч рублей за упоминания признанных иностранным агентом организаций без соответствующей маркировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."ЗАО "ЭХО Москвы" по четырем протоколам оштрафовано в общей сложности на 160 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Протоколы были составлены по статье КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации" (части 2.1 и 2.4 статьи 13.15).Все правонарушения заключались в неуказании маркировки "иностранный агент".

https://ria.ru/20211118/deputaty-1759714004.html

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