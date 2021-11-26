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Калужского бизнесмена оштрафовали за травлю собаками краснокнижного медведя
Калужского бизнесмена оштрафовали за травлю собаками краснокнижного медведя - РИА Новости, 26.11.2021
Калужского бизнесмена оштрафовали за травлю собаками краснокнижного медведя
Хозяин испытательно-тренировочной станции в Калужской области оштрафован на 5 тысяч рублей за то, что не имея соответствующего разрешения, проводил притравку... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:03
2021-11-26T13:03
происшествия
калужская область
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Хозяин испытательно-тренировочной станции в Калужской области оштрафован на 5 тысяч рублей за то, что не имея соответствующего разрешения, проводил притравку собак на диких животных, а кроме того, на медведя, занесенного в Красную книгу, сообщает прокуратура региона.Ранее РИА Новости со ссылкой на членов движения помощи животным Helpni сообщало, что на испытательно-тренировочной станции (ИТС) "Адамовское" под Калугой охотничьих собак дрессируют, натравливая на измученных диких животных: медведей, барсуков, кабанов. По словам зоозащитников, соответствующую информацию они обнаружили на закрытом форуме, где больше месяца втирались в доверие, после чего, попав на притравку, убедились в своих подозрениях. Прокуратура Калужской области и УМВД по региону сообщили о начале проверок данной информации. Также в истории поручил разобраться губернатор Владислав Шапша. Позже прокуратура потребовала закрытия станции из-за множества нарушений.В пятницу областное надзорное ведомство сообщает, что состоялось рассмотрение первого дела об административном правонарушении в отношении владельца станции."Прокуратура потребовала признать индивидуального предпринимателя виновным в допущенных нарушениях, связанных с осуществлением притравочной деятельности в отсутствие установленных разрешительных документов и незаконном использовании животного, занесенного в Красную книгу Калужской области (медведя)", - говорится в сообщении.Прокуратура потребовала привлечь бизнесмена к административной ответственности по части 3 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил пользования объектами животного мира). Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области требования удовлетворило, индивидуальному предпринимателю назначен штраф. Представитель прокуратуры региона уточнила РИА Новости, что мужчине назначили максимальный штраф, предусмотренный санкцией данной статьи - 5 тысяч рублей.Рассмотрение остальных актов прокурорского реагирования, в том числе искового заявления о запрете деятельности притравочной станции, остается на контроле, отмечает прокуратура.
https://ria.ru/20211116/zhivotnye-1759312228.html
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происшествия, калужская область, владислав шапша
13:03 26.11.2021
 
Калужского бизнесмена оштрафовали за травлю собаками краснокнижного медведя

Хозяина притравочной станции в Калужской области оштрафовали на пять тысяч рублей

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Хозяин испытательно-тренировочной станции в Калужской области оштрафован на 5 тысяч рублей за то, что не имея соответствующего разрешения, проводил притравку собак на диких животных, а кроме того, на медведя, занесенного в Красную книгу, сообщает прокуратура региона.
Ранее РИА Новости со ссылкой на членов движения помощи животным Helpni сообщало, что на испытательно-тренировочной станции (ИТС) "Адамовское" под Калугой охотничьих собак дрессируют, натравливая на измученных диких животных: медведей, барсуков, кабанов. По словам зоозащитников, соответствующую информацию они обнаружили на закрытом форуме, где больше месяца втирались в доверие, после чего, попав на притравку, убедились в своих подозрениях. Прокуратура Калужской области и УМВД по региону сообщили о начале проверок данной информации. Также в истории поручил разобраться губернатор Владислав Шапша. Позже прокуратура потребовала закрытия станции из-за множества нарушений.
Собак притравливают на медведя
16 ноября, 16:09
Прокуратура проверит притравочную станцию после материала РИА Новости
В пятницу областное надзорное ведомство сообщает, что состоялось рассмотрение первого дела об административном правонарушении в отношении владельца станции.
"Прокуратура потребовала признать индивидуального предпринимателя виновным в допущенных нарушениях, связанных с осуществлением притравочной деятельности в отсутствие установленных разрешительных документов и незаконном использовании животного, занесенного в Красную книгу Калужской области (медведя)", - говорится в сообщении.
Прокуратура потребовала привлечь бизнесмена к административной ответственности по части 3 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил пользования объектами животного мира). Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области требования удовлетворило, индивидуальному предпринимателю назначен штраф. Представитель прокуратуры региона уточнила РИА Новости, что мужчине назначили максимальный штраф, предусмотренный санкцией данной статьи - 5 тысяч рублей.
Рассмотрение остальных актов прокурорского реагирования, в том числе искового заявления о запрете деятельности притравочной станции, остается на контроле, отмечает прокуратура.
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