https://ria.ru/20211126/shtraf-1760865387.html

Калужского бизнесмена оштрафовали за травлю собаками краснокнижного медведя

Калужского бизнесмена оштрафовали за травлю собаками краснокнижного медведя - РИА Новости, 26.11.2021

Калужского бизнесмена оштрафовали за травлю собаками краснокнижного медведя

Хозяин испытательно-тренировочной станции в Калужской области оштрафован на 5 тысяч рублей за то, что не имея соответствующего разрешения, проводил притравку... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:03

2021-11-26T13:03

2021-11-26T13:03

происшествия

калужская область

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Хозяин испытательно-тренировочной станции в Калужской области оштрафован на 5 тысяч рублей за то, что не имея соответствующего разрешения, проводил притравку собак на диких животных, а кроме того, на медведя, занесенного в Красную книгу, сообщает прокуратура региона.Ранее РИА Новости со ссылкой на членов движения помощи животным Helpni сообщало, что на испытательно-тренировочной станции (ИТС) "Адамовское" под Калугой охотничьих собак дрессируют, натравливая на измученных диких животных: медведей, барсуков, кабанов. По словам зоозащитников, соответствующую информацию они обнаружили на закрытом форуме, где больше месяца втирались в доверие, после чего, попав на притравку, убедились в своих подозрениях. Прокуратура Калужской области и УМВД по региону сообщили о начале проверок данной информации. Также в истории поручил разобраться губернатор Владислав Шапша. Позже прокуратура потребовала закрытия станции из-за множества нарушений.В пятницу областное надзорное ведомство сообщает, что состоялось рассмотрение первого дела об административном правонарушении в отношении владельца станции."Прокуратура потребовала признать индивидуального предпринимателя виновным в допущенных нарушениях, связанных с осуществлением притравочной деятельности в отсутствие установленных разрешительных документов и незаконном использовании животного, занесенного в Красную книгу Калужской области (медведя)", - говорится в сообщении.Прокуратура потребовала привлечь бизнесмена к административной ответственности по части 3 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил пользования объектами животного мира). Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области требования удовлетворило, индивидуальному предпринимателю назначен штраф. Представитель прокуратуры региона уточнила РИА Новости, что мужчине назначили максимальный штраф, предусмотренный санкцией данной статьи - 5 тысяч рублей.Рассмотрение остальных актов прокурорского реагирования, в том числе искового заявления о запрете деятельности притравочной станции, остается на контроле, отмечает прокуратура.

https://ria.ru/20211116/zhivotnye-1759312228.html

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калужская область

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происшествия, калужская область, владислав шапша